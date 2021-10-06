Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він зазначив, що держава має зобов'язання перед міжнародними інвесторами не змінювати правила оподаткування в "зеленій" енергетиці.

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Ми вивчали досвід інших країн і прийшли до висновку, що країна може за 5 років втратити набагато більше, ніж втратила Іспанія, коли вона оподаткувала виробників "зеленої" електроенергії, відійшовши від своїх же зобов'язань. Данило Гетманцев Народний депутат

Акциз на "зелену" енергетику

За його словами, Україна спробувала ввести 3,2% акцизу на "зелену" енергетику, щоб повернути в держбюджет 2 мільярди гривень. Оскільки спершу про це мови не було, тривали важкі дискусії з європейським ринком.

Зрештою, країна відмовилася від такого рішення, хоч дискусія ще триває. Народний депутат зазначив, що введення акцизу є складним питанням, яке має як свої плюси, так і мінуси.

Проблема полягає і в тому, що на момент подання законопроєкту до Верховної Ради, руда на китайському ринку коштувала 220 доларів за тонну. Зараз ренту вираховують за витратами на видобуток руди. Мовиться про:

витрати на видобуток з надр;

сортування;

агломерацію;

грудкування.

Це становить понад 40 доларів за тонну. Від цього показника рахуватимуть ставку рентної руди, зараз це 12%. Данило Гетманцев Народний депутат

Олігархи домоглися зниження ціни на руду

Згадане податкове навантаження містить в собі податок на прибуток. В Україні він набагато менший, ніж за кордоном – 18% у порівнянні з 35%. Деякі країни інколи встановлюють додатковий податок на прибуток підприємств, що займаються видобутком залізної руди.

Те, що ціна на руду знизилася, приносить до бюджету менше, але це "заслуга" олігархів. Результат їхніх дій, спрямованих на блокування прийняття цього рішення в липні. Данило Гетманцев Народний депутат

Нардеп зазначив, що у липні 2021 року ціна на руду була найвище. Відтак олігархи зробили все можливе, щоб відтягнути розв'язання цього питання до жовтня.

Водночас у Кабміні наразі не пропонують змінювати правила оподаткування на землю, де видобувають руду. В Україні виробники сплачують лише чверть податку, ці гроші йдуть в місцеві бюджети.

Повний випуск програми "Що це було?" за 6 жовтня: дивіться відео

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