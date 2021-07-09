Краще за оберіг: які системи безпеки встановлені у Hyundai TUCSON Hybrid

Комплекс засобів безпеки оберігає життя водія та пасажирів у різноманітних ситуаціях.

Людина може помилятися. В тому числі на дорозі, де щосекунди трапляється маса непередбачуваних пригод. Але сучасний автомобіль здатен не лише попереджати автовласника про такі ситуації, але й запобігати їм. А головне – зробити все можливе, щоб у випадку аварії люди в машині не постраждали. Для цього в Hyundai TUCSON Hybrid існує цілий комплекс систем безпеки.

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7 подушок безпеки

Під час зіткнення на швидкості ремені безпеки втримують людей на сидінні, а подушки безпеки – пом'якшують удар з твердими частинами автомобіля. Таким чином навіть після серйозного ДТП є високі шанси вижити та не отримати важких поранень. У Hyundai TUCSON Hybrid вмонтовані сім подушок безпеки, включаючи центральну подушку безпеки, яка є унікальною в цьому сегменті. Вона запобігає зіткненню людей, які сидять на передніх сидіннях, між собою, під час бокового удару.

Самостійне гальмування

Якщо автомобіль попереду раптово гальмує, або пішохід чи велосипедист перебігає вулицю, а водій Hyundai TUCSON не встигає зреагувати, система FCA автоматично гальмує. Окрім того, систему оновлено функцією Junction Turning, яка передбачує зіткнення при повороті наліво на перехресті. Якщо водій не помітив авто, що наближається навпроти, TUCSON загальмує та не дасть йому виїхати на зустрічну смугу.

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Утримання автомобіля у своїй смузі руху

Варто лише на півсекунди відволіктися, як автомобіль може з'їхати зі своєї смуги руху. При щільному трафіку це може призвести до зіткнення. Новий Tucson оснащений асистентом утримання в смузі руху (LFA), який відслідковує розмітку та тримає автомобіль у своєму ряду. Система працює на швидкості між 0 та 180 км/год на шосе та вулицях міста.

Інтелектуальний круїз-контроль (SCC)

В українських умовах дуже важко їхати по трасі з використанням звичайного круїз-контролю. Весь час дорогою трапляються повільні вантажівки або "гонщики", які вклинюються прямо перед вами. Натомість адаптивний круїз-контроль за такої ситуації пригальмує. За допомогою радару він визначає наявність автомобіля попереду та зберігає безпечну відстань до нього. Також система контролює швидкість входження в поворот, як частина Highway Drive Assist.

Асистент руху по шосе (HDA)

Вперше новий TUCSON Hybrid оснащено системою допомоги під час їзди по шосе (HDA). Ця функція - комбінація системи допомоги при русі в смузі руху та інтелектуального круїз-контролю на основі навігації. Вона використовує датчики та дані навігації для забезпечення безпечних маневрів, а також для автоматичного регулювання швидкості входження в поворот на шосе чи розпізнавання обмежень швидкості. Спеціальна кнопка на кермі дозволяє водію активувати HDA одним натисканням.

Система відеомоніторингу "сліпих" зон (BVM)

Більшість сучасних автомобілів мають вмонтовані датчики руху на бокових дзеркалах заднього виду. Коли водій вмикає сигнал повороту, а з цього боку у "мертвій зоні" є перешкода, сигнал на дзеркалі мигає. В новому TUCSON вмонтовані не просто датчики, а камери огляду. Водій при вмиканні сигналу повороту бачить все, що відбувається з цього боку, прямо на панелі приладів – там вмикається сегмент з картинкою з відеокамери. А якщо маневр може бути небезпечним, система інформує водія про це.

Асистент дистанційного паркування (RSPA)

Це може здатися фантастикою, але факт: TUCSON Hybrid може дистанційно заїхати та виїхати з місця для паркування одним натисканням кнопки на смарт-ключі. Так авто заїде на будь-яке вузьке паркомісце, перед тим висадивши всіх пасажирів та навіть водія.

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Попередження про втому водія

DAW - це функція безпеки руху, яка аналізує рівень уваги водія під час водіння. Якщо вона помічає, що водій часто відволікається від процесу керування, нечітко виконує маневри, кілька разів різко загальмував, асистент пропонує йому зупинитись та відпочити і відновити сили. На панелі приладів загоряється піктограмка з чашечкою кави.

Безпека дітей

Дітей важко контролювати. Буває, що як тільки-но авто зупинилось, вони відчиняють двері та вибігають назовні. Але якщо ви зупинились на вулиці, а в попутньому напрямку проїжджають автомобілі, то система захисту дітей відслідковує їх наявність при зупинці та попереджає про необхідність почекати – звуковим та візуальним попередженням. На додаток, на час небезпеки авто тимчасово блокує дитячий замок в задніх дверях. Таким чином, пасажири можуть вийти з машини лише тоді, коли це безпечно. А діти чи дорослі не вийдуть надвір, поки небезпека не мине.

Висновок

Сучасний кросовер Hyundai TUCSON Hybrid – один з найбільш безпечних автомобілів на ринку. Він має асистенти, які дозволяють безпечно їздити у місті, на шосе та легко паркуватись. Автомобіль захищає пасажирів у випадку аварії, але головне – робить усе можливе, щоб її не допустити.