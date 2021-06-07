Кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр, – Зеленський

На Всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія" Володимир Зеленський розповів, що в Україні кожна дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр. Також Президент зауважив, що згідно з рішенням РНБО почався повний аудит усіх надр та їх користувачів.

Всі діти отримають відсоток від видобутку надр

Зеленський розповів, що перше питання – це надра України та їх використання. Довгий час ця галузь асоціювалась виключно з корупцією і незаконним видобутком. Останні 2 роки уряд прагне запроваджувати зміни, які стануть точкою неповернення до такої ситуації.

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Ми робимо все, щоб надра працювали на наші майбутні покоління, серед іншого, були основою для запровадження економічного паспорта українця, коли кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр і зможе використовувати ці кошти на освіту, навчання в Україні,

– зауважив Зеленський.

Нагадаємо! Ще в середині березня поточного року, у відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що українці до досягнення 18 років, зможуть отримувати кошти від користування та видобутку надр країни. Кошти згідно, з задумом президента, будуть накопичуватись на їх персональному депозитному рахунку в банку, які потім вони зможуть використати для оплати навчання.

Аудит надр та їх користувачів

За рішенням РНБО, почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів, зокрема пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих "сплячих" ліцензій. Доступною всім стала геологічна інформація, а спецдозвіл на видобуток надр сьогодні можна придбати на відкритому аукціоні, розповів Зеленський під час форуму.

Що відомо про форум "Україна 30. Екологія" Всеукраїнський форум розпочався в понеділок 7 червня й триватиме до 9 травня 2021 року у Києві. На форумі будуть обговорюватись питання боротьби з глобальною зміною клімату та посилення ролі України у цьому процесі. У рамках "Україна 30. Екологія" заплановані дискусії стосовно "зеленої" економіки, екоконтролю та запобігання промисловому забрудненню. Також окрема сесія буде присвячена екоцифровізації.

Учасниками форуму є: представники Офісу Президента, Кабміну, Верховної ради, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, представники ООН, Єврокомісії.

Трансляція Всеукраїнського форуму "Україна 30. Екологія"