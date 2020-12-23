Кожна сьома гривня доходів державного бюджету йде на сплату держборгу. Як повідомили у Рахунковій палаті, таким чином, кожен українець за 2020 рік віддав 3 тисячі гривень на обслуговування боргових зобов'язань України.

Найбільша проблема у бюджеті – це запозичення

Повний аналіз виконання державного бюджету за 2020 рік буде можливий лише наступного року. Про це повідомив очільник органу Валерій Пацкан в інтерв'ю ТСН, інформує пресслужба Рахункової палати.

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Ви ж знаєте українську специфіку, що найбільші платежі йдуть у грудні. Я можу зупинитися на цифрах на початок грудня. Найбільша наша проблема – це запозичення. Це третина держбюджету,

– зазначив Пацкан.

Глава Рахункової палати наголосив, що в кошторисі на 2020 рік на погашення держборгу передбачили 346 мільярдів в українській валюті. Проте вже станом на 1 грудня ця сума досягла 357,4 мільярда гривень. До кінця року цифра лише зросте.

Найбільше не виконала план Державна митна служба

Із позитиву – загальний обсяг доходів до держбюджету за січень – листопад дійсно зріс. Перевиконання плану – на 3,3 мільярда гривень. Менше оптимізму щодо видатків. У січні – листопаді видатки на 101 мільярд гривень менші від плану,

– розповів Пацкан.

Протягом останніх місяців Державна податкова служба перевиконала доходи, недовиконали – митники. При цьому Пацкан нагадав, що у квітні показники бюджету були скориговані. Доходи, наприклад, були зменшені на 116 мільярдів гривень

Не виключено, що держбюджет на 2021 рік переглянуть

Зазначимо, що 15 грудня Верховна Рада таки ухвалила Держбюджет-2021. Доходи передбачили на рівні 1,092 трильйона гривень, видатки – 1,328 трильйона гривень. Дефіцит бюджету становить близько 246,6 мільярда в українській валюті. Разом з тим, глава уряду Денис Шмигаль не виключає, що головний кошторис країни можуть переглянути навесні 2021.