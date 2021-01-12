З Фонду боротьби з коронавірусом станом на 31 грудня 2020 року використали 63,7 мільярдів гривень з передбачених 72 мільярдів. Це становить 89% використаних грошей із загальної суми.

Із виділених урядом 6,4 мільярда гривень спеціального фонду державного бюджету спрямовано 2,8 мільярда. Про це повідомили на сайті Міністерства фінансів.

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На сферу охорони здоров'я використано 19,4 мільярда гривень. З них 22,4 мільярда виділили із загального фонду державного бюджету.

На що витратили гроші

84 мільйонів гривень передбачених 100 мільйонів витратили на закупівлю апаратів ШВЛ;

3,3 мільярда гривень 4 мільярдів – на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків;

2,3 мільярда гривень – на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень;

1,4 мільярда гривень з 1,7 мільярда – на будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень опорних лікарень;

1,4 мільярда гривень з передбачених 1,5 мільярда – на забезпечення лікарень киснем;

3,9 мільярда гривень з 5,3 мільярда – на закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

1 мільярд гривень – на забезпечення опорних лікарень цифровими діагностичними рентгенівськими системами;

5,5 мільярда гривень з 6 мільярдів – на підвищення надбавок і доплат медикам.

Крім того, на соціальний захист використали 12,8 мільярда гривень з 17,4 мільярда із загального фонду державного бюджету.

На забезпечення правопорядку – 4,5 мільярда гривень.

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На стимулювання економіки – 26,4 мільярда гривень з 27 мільярдів. З них на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення витратили 25,7 мільярда гривень з передбачених 26,2 мільярда.

У Мінфіні зауважили, що з грошей спеціального фонду державного бюджету використали 55,5% з виділених 5 мільярдів гривень на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи через карантин. Також майже 1,4 мільярда гривень передбачені для закупівлі вакцини проти COVID-19.