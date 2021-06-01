Держава від цього не виграє, – Косянчук про врегулювання вартості пального

Кабінет Міністрів запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо в Україні. На думку низки експертів, таке рішення недоцільне, адже воно не дозволяє українцям заощаджувати.
Найцікавіше те, що від такої ситуації не виграє ніхто. Таку думку в ефірі висловив експерт нафтогазового ринку Леонід Косянчук.
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"Держава не виграє зовсім, тому що вона справляє всі податки до моменту продажу. Програють споживачі", – сказав експерт.
За все врешті-решт заплатить кінцевий споживач, як і завжди,
– зазначив Косянчук.
На думку спеціалістів, через санкції Сполучених Штатів Америки проти Білорусі Україна матиме зменшення постачання пального вже з червня 2021 року.
Не варто політизувати ситуацію з Білоруссю, – Косянчук
Косянчук вважає, щодо білоруських обмежень не варто політизувати ситуацію. Він зауважив, що безперечно приєднання України до санкцій Європейського Союзу не додало спокою торговельним відносинам між країнами, проте обмеження обігу і постачання бензину в Україну насамперед викликане іншими обставинами.
"Загострювати ситуацію з Білоруссю не потрібно. В нас не так багато залишилось дружніх країн довкола", – додав експерт нафтогазового ринку.Нагадаємо! Вже з червня Білорусь може припинити постачання бензину А-95 в Україну. Водночас експерти заспокоюють, запевнюючи, що імпорт бензину обмежили через технологічні процеси на білоруському виробництві.
Косянчук прокоментував ситуацію з пальним в Україні: дивіться відео
Врегулювання цін на пальне в Україні: коротко
- Кабмін з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо в Україні.
- Після такого рішення ціни на автозаправних станціях різко зменшились.
- За словами чиновників, регулювання цін ввели для того, аби запобігти зловживанням АЗС і щоб пальне було доступним для населення.