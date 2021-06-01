Найцікавіше те, що від такої ситуації не виграє ніхто. Таку думку в ефірі висловив експерт нафтогазового ринку Леонід Косянчук.

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"Держава не виграє зовсім, тому що вона справляє всі податки до моменту продажу. Програють споживачі", – сказав експерт.

За все врешті-решт заплатить кінцевий споживач, як і завжди,

– зазначив Косянчук.

На думку спеціалістів, через санкції Сполучених Штатів Америки проти Білорусі Україна матиме зменшення постачання пального вже з червня 2021 року.

Не варто політизувати ситуацію з Білоруссю, – Косянчук

Косянчук вважає, щодо білоруських обмежень не варто політизувати ситуацію. Він зауважив, що безперечно приєднання України до санкцій Європейського Союзу не додало спокою торговельним відносинам між країнами, проте обмеження обігу і постачання бензину в Україну насамперед викликане іншими обставинами.

"Загострювати ситуацію з Білоруссю не потрібно. В нас не так багато залишилось дружніх країн довкола", – додав експерт нафтогазового ринку.

Нагадаємо! Вже з червня Білорусь може припинити постачання бензину А-95 в Україну. Водночас експерти заспокоюють, запевнюючи, що імпорт бензину обмежили через технологічні процеси на білоруському виробництві.

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