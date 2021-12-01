Кошти не лежатимуть на рахунках – їх інвестуватимуть, – нардеп про економічні паспорти

Президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні діятимуть економічні паспорти. Вони накопичуватимуть плату за використання природних надр на персональних рахунках дітей.

Про це в ефірі 24 каналу сказав нардеп від "Слуги народу" Дмитро Костюк. Він був одним з ініціаторів законопроєкту про економічні паспорти.

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"Кошти не просто лежатимуть на рахунках – вони інвестуватимуться. Серед інвестиційних інструментів найстабільніший той, що забезпечений державними гарантіями. Це державні облігації", – сказав Костюк.

Саме в державні облігації під відсоткові ставки буде фінансування. Таким чином бюджет фонду зростатиме коштом ВВП щороку від 10%,

– додав він.

Зеленський наголосив, що документ про економічні паспорти зробить так, що олігархи стануть інвесторами в майбутнє.

Дмитро Костюк про економічні паспорти: дивіться відео

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