Кошти не лежатимуть на рахунках – їх інвестуватимуть, – нардеп про економічні паспорти

1 грудня 2021 , 16:25
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Джерело:

24 канал

Президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні діятимуть економічні паспорти. Вони накопичуватимуть плату за використання природних надр на персональних рахунках дітей.

Про це в ефірі 24 каналу сказав нардеп від "Слуги народу" Дмитро Костюк. Він був одним з ініціаторів законопроєкту про економічні паспорти.

До теми Зеленський внесе в Раду законопроєкт про економічний паспорт українця

"Кошти не просто лежатимуть на рахунках – вони інвестуватимуться. Серед інвестиційних інструментів найстабільніший той, що забезпечений державними гарантіями. Це державні облігації", – сказав Костюк.

Саме в державні облігації під відсоткові ставки буде фінансування. Таким чином бюджет фонду зростатиме коштом ВВП щороку від 10%,
– додав він.

Зверніть увагу! Зеленський наголосив, що документ про економічні паспорти зробить так, що олігархи стануть інвесторами в майбутнє.

Дмитро Костюк про економічні паспорти: дивіться відео

Що відомо про економічні паспорти

  • Зеленський заявив про створення економічних паспортів 1 грудня 2021 року.
  • Президент зазначив, що до 10 грудня 2021 року внесе до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця.
  • Кошти від використання природних надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей. які є громадянами України.
  • Коли діти досягатимуть повноліття, то вони зможуть скористатися грошима.
Автор: Марія Масюк