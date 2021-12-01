Кошти не лежатимуть на рахунках – їх інвестуватимуть, – нардеп про економічні паспорти
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні діятимуть економічні паспорти. Вони накопичуватимуть плату за використання природних надр на персональних рахунках дітей.
Про це в ефірі 24 каналу сказав нардеп від "Слуги народу" Дмитро Костюк. Він був одним з ініціаторів законопроєкту про економічні паспорти.
До теми Зеленський внесе в Раду законопроєкт про економічний паспорт українця
"Кошти не просто лежатимуть на рахунках – вони інвестуватимуться. Серед інвестиційних інструментів найстабільніший той, що забезпечений державними гарантіями. Це державні облігації", – сказав Костюк.
Саме в державні облігації під відсоткові ставки буде фінансування. Таким чином бюджет фонду зростатиме коштом ВВП щороку від 10%,
– додав він.
Дмитро Костюк про економічні паспорти: дивіться відео
Що відомо про економічні паспорти
- Зеленський заявив про створення економічних паспортів 1 грудня 2021 року.
- Президент зазначив, що до 10 грудня 2021 року внесе до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця.
- Кошти від використання природних надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей. які є громадянами України.
- Коли діти досягатимуть повноліття, то вони зможуть скористатися грошима.