Про це в ефірі 24 каналу сказав нардеп від "Слуги народу" Дмитро Костюк. Він був одним з ініціаторів законопроєкту про економічні паспорти.

До теми Зеленський внесе в Раду законопроєкт про економічний паспорт українця

"Кошти не просто лежатимуть на рахунках – вони інвестуватимуться. Серед інвестиційних інструментів найстабільніший той, що забезпечений державними гарантіями. Це державні облігації", – сказав Костюк.

Саме в державні облігації під відсоткові ставки буде фінансування таким чином бюджет фонду зростатиме коштом ВВП щороку від 10%,
– додав він.

Дмитро Костюк про економічні паспорти: дивіться відео

Що відомо про економічні паспорти

  • Зеленський заявив про створення економічних паспортів 1 грудня 2021 року.
  • Президент зазначив, що до 10 грудня 2021 року внесе до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця.
  • Кошти від використання природних надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей. які є громадянами України.
  • Коли діти досягатимуть повноліття, то вони зможуть скористатися грошима.