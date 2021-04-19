Ціна великоднього кошика у 2021 році: скільки доведеться заплатити

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Джерело:

Інституті аграрної економіки

Інститут аграрної економіки України дослідив, що великодній кошик українцям у 2021 році обійдеться на 25,8% дорожче ніж торік. Як рахували в інституті та, як зекономити, розповідаємо далі.

Ціна великоднього кошика 2021

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко розповів, що у 2021 році вартість великоднього кошика, в середньому по Україні, станом на березень – складе близько 780 гривень. В інституті відмітили й те, що вартість великоднього набору подорожчала на 160 гривень у порівнянні з попереднім Великоднем.  

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Нагадаємо, на Великдень 2020 великодній кошик вартував 620 гривень. 

Як рахували 

В Інституті рахували, спираючись на дані Державної служби статистики, моніторингу роздрібних цін на міських ринках та у супермаркетах станом на 1 квітня 2021 року. Аналітики брали до уваги ціни на такі продукти, як: яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін, сіль і, звичайно, паска.

Вартість продуктів 

Яйця

Яйця – стали неочікувано дорогою складовою святкового кошика 2021 року. Ціна за десяток становить 38 гривень, що на 90% більше, ніж у березні минулого року.

М'ясні продукти та сало

М'ясні вироби – традиційно дорогі, так домашня ковбаса вартує в середньому 230 – 305 гривень за кілограм.  Вартість кілограму буженини становитиме 230 – 280 гривень. Кілограм сала українцям обійдеться у 90 – 132 гривень.

У порівнянні з 2020 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 22,7%, а домашньої ковбаси — на 10,2%.

Молочні продукти

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир 200 – 268 гривень за кілограм, а вершкове масло буде коштувати 180 – 230 гривень за кілограм. М’який сир обійдеться приблизно у 100 – 120 гривень за кілограм. 

Ціна хрону лишилась як і торік 14 гривень за 250 грамів. 

Як заощадити на великодньому кошику

Директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко відзначив, що паска домашньої випічки обійдеться у 120 грн за кілограм. У магазинах і супермаркетах вона коштує дорожче.

Методи заощадження від Інституту аграрної економіки

  1. Якщо ви прагнете заощадити, готуючись до Великодня, то варто пекти паски власноруч. 
  2. Також заощадити можливо  коштом найдорожчої частини великоднього кошика – домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру.
  3. Можна заощадити на зменшенні кількості продукту у кошику.

Разом з тим, загальна вартість Великоднього кошика складає 6 – 7 % середньомісячної заробітної плати пересічного українця та 20 – 22 % середньої пенсії, тобто є доступною для переважної більшості наших співгромадян, підсумував Юрій Лупенко.