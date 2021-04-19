Ціна великоднього кошика у 2021 році: скільки доведеться заплатити
Інститут аграрної економіки України дослідив, що великодній кошик українцям у 2021 році обійдеться на 25,8% дорожче ніж торік. Як рахували в інституті та, як зекономити, розповідаємо далі.
Джерело:Інституті аграрної економіки
Ціна великоднього кошика 2021
Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко розповів, що у 2021 році вартість великоднього кошика, в середньому по Україні, станом на березень – складе близько 780 гривень. В інституті відмітили й те, що вартість великоднього набору подорожчала на 160 гривень у порівнянні з попереднім Великоднем.
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Як рахували
В Інституті рахували, спираючись на дані Державної служби статистики, моніторингу роздрібних цін на міських ринках та у супермаркетах станом на 1 квітня 2021 року. Аналітики брали до уваги ціни на такі продукти, як: яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін, сіль і, звичайно, паска.
Вартість продуктів
Яйця
Яйця – стали неочікувано дорогою складовою святкового кошика 2021 року. Ціна за десяток становить 38 гривень, що на 90% більше, ніж у березні минулого року.
М'ясні продукти та сало
М'ясні вироби – традиційно дорогі, так домашня ковбаса вартує в середньому 230 – 305 гривень за кілограм. Вартість кілограму буженини становитиме 230 – 280 гривень. Кілограм сала українцям обійдеться у 90 – 132 гривень.
Молочні продукти
Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир 200 – 268 гривень за кілограм, а вершкове масло буде коштувати 180 – 230 гривень за кілограм. М’який сир обійдеться приблизно у 100 – 120 гривень за кілограм.
Як заощадити на великодньому кошику
Директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко відзначив, що паска домашньої випічки обійдеться у 120 грн за кілограм. У магазинах і супермаркетах вона коштує дорожче.
Методи заощадження від Інституту аграрної економіки
- Якщо ви прагнете заощадити, готуючись до Великодня, то варто пекти паски власноруч.
- Також заощадити можливо коштом найдорожчої частини великоднього кошика – домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру.
- Можна заощадити на зменшенні кількості продукту у кошику.
Разом з тим, загальна вартість Великоднього кошика складає 6 – 7 % середньомісячної заробітної плати пересічного українця та 20 – 22 % середньої пенсії, тобто є доступною для переважної більшості наших співгромадян, підсумував Юрій Лупенко.
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