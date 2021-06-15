Корейське економічне диво: у яких галузях ця країна серед лідерів

Ще кілька десятиліть тому про Південну Корею говорили як про одного з "азійських тигрів" в економіці. Сьогодні ця країна впевнено вийшла на перші ролі не лише у світовій економіці, але й культурі. Наведемо кілька прикладів.

Суднобудування

Південна Корея протягом останніх кількох років стала лідером суднобудуванні, перехопивши першість у двох гігантів галузі – Японії та Китаю. У 2019 році Корея отримала 37% всіх замовлень на кораблі, найбільші суднобудівні компанії країни – Hyundai Heavy Industries Group та Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.

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Кожне третє судно у світі побудовано в Кореї / Фото gcaptain.com

Автомобілебудування

Концерн Hyundai-Kia за результатами 2020 року випустив 6,52 млн автомобілів, це четвертий результат серед провідних автоконцернів світу. Концерн виробляє автомобілі на десятках заводів у світі та продає через мережу з кількох тисяч автосалонів. Якщо раніше корейські автомобілі вважались надійними, однак достатньо простими, то тепер вони вважаються одними з найбільш технологічних у світі. Наприклад, новий Hyundai TUCSUN Hybrid, який нещодавно з'явився на українському ринку, отримав не лише авангардний дизайн, яким суттєво відрізняється від конкурентів, але й інноваційну гібридну силову установку, що видає потужність 230 к.с. та 350 Нм максимального крутного моменту.

Hyundai TUCSON вражає "позаземним" дизайном / Фото Hyundai

Електроніка

Столиця Кореї місто Сеул вважається одним з найбільш "просунутих" у впровадженні цифрових технологій. А корейські концерни Samsung та LG Electronics є лідерами у світі в галузі телевізорів та екранів для мобільних ґаджетів, смартфонів та побутової електроніки.

Кіноіндустрія

Попри певні особливості культури, корейські серіали стали популярними у всьому світі. Індустрія кіновиробництва в Кореї – одна з найбільш сильних в світі, і поступається хіба що Голлівуду та Болівуду. Корейські дорами (драми), історичні фільми та серіали для підлітків знімаються постійним конвеєром та мають по кілька сотень серій. Деякі сюжети перезнімаються в інших країнах – наприклад, "Перлина палацу" демонструвалась в 91 країні світу.

Попмузика

Корейська популярна музика, або k-pop – це напрямок, який перевернув світову пісенну індустрію. Її виконують молоді хлопці та дівчата з ідеальною зовнішністю, при цьому вони ще й танцюють. Стилі k-pop – це поєднання національних корейських звичок з західним звучанням – попмузика, репу чи R’n’B. Часто приспіви та головні слова виконують англійською, тому "кей-поп" зрозумілий і популярний у всьому світі. А від виконавців корейської музики мліють як дівчата в Китаї, так і в Америці. До речі, як і від їхніх гонорарів.

Найпопулярніший корейський попгурт BTS в рекламі Луі Вітон / Фото Courtesy of Louis Vuitton

Косметика

Кажуть, що корейська косметика найбільш дієва серед продукції з інших країн. Адже вона створена на основі природніх компонентів. Індустрія косметики в Кореї настільки розвинена, що в ній існують сотні брендів, які спеціалізуються в основному на догляді за шкірою. Чи не тому кореянки виглядають так молодо, що використовують лише косметику своєї країни.

Висновок Економіка 24

Практично в усіх галузях економіки Південна Корея досягла неабияких успіхів. А в деяких стала і світовим лідером. У не найкращому для економіки 2020 року ВВП Кореї на душу населення досяг 44621 доларів США (за даними МВФ) і посіла в рейтингу найрозвинутіших країн світу 24 місце (для прикладу – Україна з 13110 доларами – на 90-му місці). А це свідчення як рівня промисловості країни, так і добробуту населення.