Концесія аеропортів та вокзалів – чи відмовились від ідеї: відповідь Криклія

В уряді раніше пропонували передати в концесію 4 найбільші аеропорти України. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, наразі у цих процесах поставили на паузу.

Джерело: "РБК-Україна"

Про можливу концесію летовищ та вокзалів Криклій розповів в інтерв'ю.

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З концесією летовищ вирішили зачекати

Ми ці події не активізували, оскільки концесія – це як торговельний майданчик, як фондова біржа. У гарний період ти можеш продати за дорого, а в не дуже гарний період ти можеш це продати за безцінь. Нам би не хотілось дешево віддавати,

– наголосив Криклій.

Пауза у передачі в концесію, за словами урядовця, триватиме до того часу, поки не відновиться авіація після пандемії.

Інша ситуація щодо тих летовищ, які перебувають у регіонах на балансі громад. Вони повинні шукати постійних стратегічних партнерів. Отож наразі Мінінфраструктури веде переговори з можливими концесіонерами.

Яка ситуація з можливою концесією вокзалів

Рух вперед відбувається щодо концесії вокзалів – наразі таких 6. Серед них – і Київський вокзал.

Ми дійшли до думки, що великі вокзали, які є свого роду магнітами, будемо у концесії передавати не поодинці, а таким собі набором.Це буде, найімовірніше, як нам рекомендує наш партнер Світовий банк, IFC, у форматі 1+1: тобто один великий вокзал і один менший вокзал,

– пояснив міністр.

Така схема дозволить знаходити концесіонера, який зацікавлений у великому вокзалі, малий йому дістанеться на додачу.

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Що дозволить концесія вокзалів:

Перетворити вокзали в торговельно-зоновані комплекси.

Отримати прозорі надходження від вокзалів.

Оптимізувати чисельність персоналу.

Щодо вокзалів, то незабаром проводитимуть завершальні процедури з техніко-економічної оцінки цих об'єктів. Конкурси запустять ще у 2021 році.

Ми плануємо зараз київський з вінницьким вокзалом. Потім у нас Миколаїв, Дніпро, Харків і Чоп. Щодо цих об'єктів ще вивчаємо, як краще їх можна скомплектувати у цьому форматі 1+1. Можливо, Чоп буде йти у парі зі Львовом, бо це логічніше, зважаючи на локацію,

– розповів Криклій.

Також у Мінінфраструктури планують не зупинятись на вокзалах, а вивчити можливість щодо інших об'єктів.