Контракт на понад 85 мільйонів доларів: про що домовився "Укроборонпром" з Пакистаном

На виставці озброєнь в Об’єднаних арабських еміратах "Укроборонпром" підписав з Пакистаном контракт на десятки мільярдів доларів. У рамках контракту сторони домовились про ремонт танків Т-80УД.

Угода з Пакистаном

Угоду на суму у 85,6 мільйона доларів "Укроборонпром" та Пакистан уклали на міжнародній виставці озброєнь IDEX–2021, про що повідомила пресслужба "Укроборонпром". Таку плату зголосився заплатити концерн за послуги Пакистану у зв’язку з ремонтом декількох танків Т-80УД.

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Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв зазначив у повідомленні пресслужби, що сторони між собою домовились не лише про ремонт танків Т-80УД, але й обговорили нові замовлення на постачання в Пакистан двигунів 6 ТД1 і 6 ТД2.

Наші бронетанкові підприємства постійно оновлюють свої виробничі потужності та вдосконалюють технології, що забезпечує високу якість робіт і продукції,

– Юрій Гусєв.

Варто зауважити, що це перший контракт концерну з Пакистаном у поточному році / Ukroboronprom

Інші домовленості "Укроборонпром"

У рамках виставки відбулась також зустріч генерального директора "Укроборонпрому" з Віцепрем’єр-міністром ОАЕ, під час якої пан Гусєв обговорив стан реалізації спільних проєктів та було визначено пріоритетні напрями майбутньої співпраці з Мансуром бін Заєд аль-Нахаяном.

Найближчим часом на нас очікує активізація двосторонньої військово-технічної співпраці між Україною та ОАЕ,

– наголосив Юрій Гусєв.

На виставці озброєнь "Укроборонпром" досягнув низки попередніх домовленостей з такими країнами, як:

Об’єднані Арабські Емірати,

Саудівська Аравія,

Йорданія.

Домовленості між згаданими країнами стосувались:

сфери високоточної зброї,

безпілотних платформ,

космічних технологій,

ремонту авіадвигунів тощо.

Домовленості між "Укроборонпрому" та іншими країнами на IDEX–2021 / Ukroboronprom

Нещодавні угоди між Україною та ОАЕ

Під час останнього офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до ОАЕ було підписано низку меморандумів та контрактів.

Меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting

Документи у галузі оборони

Меморандум в аграрній сфері

"Інтерпайп", Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, підписали меморандуми з державним інвестфондом Mubadala

Загальна вартість підписаних меморандумів та контрактів перевищила суму у більш як 3 мільярди доларів.

Детальніше Візит в ОАЕ: Зеленський підписав договори на понад 3 мільярди доларів

Що відомо про виставку IDEX–2021 IDEX – одна з найбільш представницьких міжнародних виставок озброєнь, технологій безпеки, що проводиться під патронажем президента ОАЕ, за підтримки уряду та збройних сил країни. Виставка проводиться в Абу-Дабі 1 раз у 2 роки, починаючи з 1993 року.



Основні профілі виставки IDEX: озброєння, електронні засоби захисту, балістичні системи, радарні установки, телекомунікації, оптична електроніка, боєприпаси, військове спорядження, протимінні системи, системи захисту на землі, у воді й повітрі, інженерні установки, спецтехніка.