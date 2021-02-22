Контракт на понад 85 мільярдів доларів: про що домовився "Укроборонпром" з Пакистаном
На виставці озброєнь в Об’єднаних арабських еміратах "Укроборонпром" підписав з Пакистаном контракт на десятки мільярдів доларів. У рамках контракту сторони домовились про ремонт танків Т-80УД.
Джерело:Укроборонпром
Угода з Пакистаном
Угоду на суму у 85,6 мільярда доларів "Укроборонпром" та Пакистан уклали на міжнародній виставці озброєнь IDEX–2021, про що повідомила пресслужба "Укроборонпром". Таку плату зголосився заплатити концерн за послуги Пакистану у зв’язку з ремонтом декількох танків Т-80УД.
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Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв зазначив у повідомленні пресслужби, що сторони між собою домовились не лише про ремонт танків Т-80УД, але й обговорили нові замовлення на постачання в Пакистан двигунів 6 ТД1 і 6 ТД2.
Наші бронетанкові підприємства постійно оновлюють свої виробничі потужності та вдосконалюють технології, що забезпечує високу якість робіт і продукції,
– Юрій Гусєв.
Варто зауважити, що це перший контракт концерну з Пакистаном у поточному році / Ukroboronprom
Інші домовленості "Укроборонпром"
У рамках виставки відбулась також зустріч генерального директора "Укроборонпрому" з Віцепрем’єр-міністром ОАЕ, під час якої пан Гусєв обговорив стан реалізації спільних проєктів та було визначено пріоритетні напрями майбутньої співпраці з Мансуром бін Заєд аль-Нахаяном.
Найближчим часом на нас очікує активізація двосторонньої військово-технічної співпраці між Україною та ОАЕ,
– наголосив Юрій Гусєв.
На виставці озброєнь "Укроборонпром" досягнув низки попередніх домовленостей з такими країнами, як:
- Об’єднані Арабські Емірати,
- Саудівська Аравія,
- Йорданія.
Домовленості між згаданими країнами стосувались:
- сфери високоточної зброї,
- безпілотних платформ,
- космічних технологій,
- ремонту авіадвигунів тощо.
Домовленості між "Укроборонпрому" та іншими країнами на IDEX–2021 / Ukroboronprom
Нещодавні угоди між Україною та ОАЕ
Під час останнього офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до ОАЕ було підписано низку меморандумів та контрактів.
- Меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting
- Документи у галузі оборони
- Меморандум в аграрній сфері
- "Інтерпайп", Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, підписали меморандуми з державним інвестфондом Mubadala
Загальна вартість підписаних меморандумів та контрактів перевищила суму у більш як 3 мільярди доларів.
Детальніше Візит в ОАЕ: Зеленський підписав договори на понад 3 мільярди доларів
Що відомо про виставку IDEX–2021IDEX – одна з найбільш представницьких міжнародних виставок озброєнь, технологій безпеки, що проводиться під патронажем президента ОАЕ, за підтримки уряду та збройних сил країни. Виставка проводиться в Абу-Дабі 1 раз у 2 роки, починаючи з 1993 року.
Основні профілі виставки IDEX: озброєння, електронні засоби захисту, балістичні системи, радарні установки, телекомунікації, оптична електроніка, боєприпаси, військове спорядження, протимінні системи, системи захисту на землі, у воді й повітрі, інженерні установки, спецтехніка.
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