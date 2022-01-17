Контрабандисти та конвертатори, – Гетманцев про тих, хто проти запровадження касових апаратів
Джерело:"Новое время"
Голова комітету парламенту з фінансів та податків Данило Гетманцев розкритикував тих, хто протестує проти обов'язково введення РРО. Нардеп наголосив, що проти касових апаратів ті, хто не хоче "виходити з тіні".
Нардеп наголосив, що ті, хто хотіли встановити реєстратори розрахункових операцій, вже давно це зробили. Проте досі залишився бізнес, який виступає проти цього.
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Категорично проти РРО – контрабандисти та конвертатори, – нардеп
При цьому голова фінансового комітету зауважив, що нововведення завжди сприймаються негативно.
Категорично проти запровадження РРО виступають контрабандисти та конвертатори. Їхній бізнес руйнується. Але це і є наша мета,
– сказав Гетманцев.
Зазначимо, що нещодавно Гетманцев повідомив, що в Україні вже зареєстрували понад 200 тисяч РРО. Це зробили ФОПи. Нардеп наголосив, що фіскалізація, передусім, – це не про штрафи, а про прозоре ведення бізнесу.
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Що відомо про обов'язкове запровадження касових апаратів:
- 1 січня 2022 року для більшості платників єдиного податку другої – четвертої груп застосування РРО/ПРРО стало обов'язковим.
- Є виняток – для підприємців у сільській місцевості.
- Також звільнені від обов'язкових РРО підприємці, які не здійснюють розрахункові операції, і ФОПи 1 групи, що продають товари у роздріб на ринках або надають побутові послуги без найманих працівників.
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