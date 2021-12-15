Конкурент "Газпрому": Азербайджан збільшить поставки газу до Європи

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна готова збільшити поставки газу в Європу. Він запевнив, що є потенціал для розширення.

Президент країни пояснив, що для збільшення поставок газу потрібні переговори. Про це він розповів під час інтерв'ю іспанському виданню.

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Азербайджан заявив, що може збільшити поставки газу в Європу

Алієв розповів, що країна має величезні поклади природного газу, а також – коротший транспортний шлях, ніж традиційні поставки природного газу до Європи.

У 2022 році ми плануємо поставити в Європу 9 мільярдів кубометрів, у 2023 році – 11 мільярдів кубометрів газу. Проте ця цифра може бути збільшена, але, як ви знаєте, газовий ринок відрізняється від нафтового. Тут договори укладаються заздалегідь,

– заявив президент.

Він також пояснив, що угоди щодо обсягів газу були укладені до введення в експлуатацію газопроводу, адже у газовій сфері бізнес ведеться в цій формі.

Він також додав, що для збільшення видобутку або для планування співпраці з новими членами Євросоюзу на практичному рівні потрібно:

провести переговори та оцінити потенціал цих ринків;

а також взаємозв'язок між системами газової інфраструктури в Європі.

Президент пояснив, що країна найбільше газу постачає в Італію, за ними – у Грецію та Болгарію.

"При цьому є потенціал для збільшення розширення географії (поставок – 24 канал)", – підсумував президент країни.

Останні новини щодо поставок російського газу

15 грудня Єврокомісія запропонувала країнам-членам Євросоюзу не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу. На думку ЄС, це прискорить перехід на "зелену енергетику" і розвиток ринку водню. Мовиться про відмову після 2049 року.

Окрім того, 14 грудня джерела з німецької влади розповіли, що західні країни пригрозили запровадити жорсткі економічні та політичні санкції проти Росії, якщо вона нападе в Україну.

Окрім того, Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель розповів, що Росія тисне на Європу за допомогою дефіциту газу. Він пояснив, що це проблема геополітичного рівня.

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