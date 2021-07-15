Конкурент Apple Pay та Google Pay: Mastercard запускає новий сервіс безконтактних оплат

У компанії Mastercard, розповіли, що вони спільно зі швейцарський бренд годинників Swatch запускають в Україні новий сервіс безконтактних оплат. Як саме буде працювати SwatchPAY! та, як ним скористатись, читайте далі.

Новий сервіс безконтактних оплат

Власники годинників SwatchPAY! зможуть розраховуватись ними скрізь, де є безконтактний термінал. Наприклад, у магазинах чи громадському транспорті. У компанії Mastercard розповіли, що дана опція вже доступна для власників їх карток від банків Восток, Ощадбанку та ПриватБанку.

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SwatchPAY! – альтернатива Apple Pay, Garmin Pay та Google Pay, які раніше запустились в Україні та нині користуються популярністю серед населення.

Як здійснюватиметься оплата

У годинниках SwatchPAY! використовується чіп NFC, тому для оплати користувачу потрібно буде просто піднести годинник до безконтактного терміналу.

Сервіс SwatchPAY! працює на базі глобальної цифрової платформи токенізації Mastercard, завдяки якій номер картки замінюється унікальною шістнадцяти значною комбінацією цифр чи, інакше кажучи, токеном.

Токен замінює фактичні дані банківської картки під час оплати, забезпечуючи максимальний рівень захисту платіжної трансакції.

Як скористатися новим сервісом SwatchPAY!

Встановити мобільний додаток SwatchPAY! на смартфон, котрий доступний для операційних систем iOS та Android.

Додати у нього дані своєї платіжної картки. Їх можна просканувати за допомогою смартфона або ввести власноруч.

Активувати годинник за допомогою SwatchPAY!.

Нагадаємо, що 18 травня 2021 року міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard підписали меморандум з НБУ, який передбачає зниження міжбанківської комісії. Тобто комісії інтерчейндж, яку банк-еквайр платить із кожної операції банку-емітенту платіжного засобу.

Детальніше про це Visa та Mastercard знизять міжбанківські комісії: про що домовився НБУ з платіжними системами