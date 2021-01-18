На одного дорослого білоруса припадає 4 700 доларів боргу. У 2020 році борг суттєво виріс через пандемію та проблеми в економіці.

2020 рік став справжнім випробування для Білорусі, яку окрім коронавірусу, охопила ще й масові протести через сфальсифіковані вибори. Одним із наслідків політичної нестабільності та пандемії стало стрімке зростання державного боргу Білорусі.

У матеріалі Економіки 24 розповідаємо кому та скільки заборгували білоруси та порівнюємо з українськими реаліями.

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Який борг у Білорусі

Станом на 1 грудня 2020 року державний борг Білорусі виріс до 56,26 мільярда білоруських рублів. Це 36,2% від ВВП. Для порівняння державний борг України вищий: у 2019 році він був понад 50% від ВВП.

Як білоруський борг, так і український є небезпечними для держави. Адже, за дослідженням МВФ, безпечним боргом вважають той, який не перевищує 35% від ВВП.

Проте сухі цифри та співвідношення до ВВП мало про що говорять більшості українців, тож цікавіше зрозуміти скільки ж грошей "винен" кожен громадянин.

На одного білоруса припадає 2 900 доларів боргу, а якщо розділити лише між працездатним населенням, то – 4 700 доларів. Якщо розділити борги України на все населення, то це 1 900 доларів на особу.

Кому винні білоруси

Залежність від Росії

Державний борг поділяється на внутрішній та зовнішній.

Зовнішній державний борг — це те, що Білорусь заборгувала перед іншими державами, міжнародними організаціями тощо.

За даними Міністерства фінансів Білорусі станом на 1 грудня 2020 року зовнішній борг становив 18,15 мільярда доларів або 30% до ВВП.

Більша половина зовнішнього боргу Білорусі перед Росією.

Протягом січня-листопада 2020 року із всіх погашень майже 45% пішли на обслуговування боргу перед урядом Росії та російськими банками, ще третина – перед Китаєм. Значну частку Білорусь гасила перед Євразійським фондом стабілізації і розвитку (співзасновницею якого є).

Структура зовнішнього боргу чітко відображає зовнішньополітичний вектор. Частка заборгованості перед західними партнерами незначна: всього 0,18% з погашених у 2020 році боргів повернулися до США та 0,19% до Європейського банку реконструкції і розвитку.

Проте у 2020 році Білорусь найбільше залучила грошей не від Росії, а від розміщення облігацій на зовнішніх ринках. До слова, Україна також користувалася таким інструментом, щоб залучати гроші.

Вразливість до валютних коливань

Внутрішній державний борг — це те, що Білорусь заборгувала перед власниками державних цінних паперів та іншими кредиторами.

Станом на 1 грудня 2020 року такий борг сягав 9,36 мільярда доларів. Минулого року Білорусі вдалося залучити менше грошей шляхом розміщення облігацій, ніж вона погасила. Країна залучила 307,2 мільйона доларів та ще 300 мільйонів рублів. А погасила вдвічі більше.

Проте внутрішній борг все одно виріс, частково через девальвацію рубля. Долар з 2,11 білоруського рубля виріс за рік до 2,57 рубля. Це знецінення для рубля в понад 20%. Через це і збільшився внутрішній борг, який майже весь номінований в іноземній валюті: понад половина у доларах, третина у євро. І всього близько 11% – у білоруських рублях.

Зверніть увагу, що одним із важливих завдань Міністерства фінансів України є збільшення частки боргу, номінованого у гривні. Для України, де валютні коливання вже звичність, це актуальна проблема.

Що відомо про економіку Білорусі

Білорусь позиціонує себе як експортно орієнтована держава. Внутрішній ринок доволі малий у зв'язку з низькою кількістю населення. Тому країна продає те, що виробляє в надлишку. Проте, у 2019 Білорусь більше купила, ніж продала.

У Білорусі окремо виділяють реекспорт, тобто вивіз раніше ввезених в країну товарів з метою перепродажу. Такими товарами часто є сировина, енергоносії, продукти харчування. В Білорусі їх можуть перепакувати або навіть відвезти в іншу країну без жодних змін. Інколи закуплені за кордоном товари одразу везуть в країну призначення без ввезення у Білорусь.

Основним торговельним партнером Білорусі стабільно залишається Росія. Економіка країни цілком залежить від своєї сусіда, що Росія використовує як тиск. До прикладу, на початку 2020 року Росія тимчасово перекрила постачання нафти у Білорусь.

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Відсутність реформ стримує розвиток Білорусі. Ще у 2019 економіка Білорусі призупинила свій розвиток, додавши всього 1,2% до ВВП. Це низький показник. Навіть у таких високорозвинених країнах як Німеччини, Великобританії чи США темпи зростання вищі (чим більш розвинена країна, тим повільніші темпи зростання властиві її економіці).

Тож видно, що економіка Білорусі вже почала стагнувати задовго до пандемії. Фабіан Неміц з Trade & Invest (GTAI) в інтерв’ю DW розповів, що Білорусі необхідно:

лібералізувати економіку;

розширити простір для приватного бізнесу;

провести ринкові реформи;

підвищити ефективність держкомпаній.

Білорусі давно вже потрібні структурні реформи. Криза ще більше посилила тиск на економічну модель: державні фінанси опинилися в скрутному становищі, попит на білоруські товари за кордоном падає, економічне становище державних концернів погіршується,

– розповів експерт.

Експерт додав, що розрив між рівнем життя в Білорусі та Польщі і країн Балтії зростає з кожним роком. Додатковий тиск йде з боку Росії, яка скорочує субсидії Білорусі. А білоруська нафтохімія, яка забезпечувала в 2014-2018 роках приблизно чверть експортних доходів, втрачає свої конкурентні переваги.

Про протести у Білорусі, які досі тривають, читайте за посиланням.