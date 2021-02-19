Компенсація українцям через невірні комунальні нарахування: деталі законопроєкту
Верховна Рада віддала на доробку законопроєкт №3097, згідно з яким будь-який українець зможе розраховувати на компенсацію через неправильно нараховану вартість комунальних послуг. У рамках нового законопроєкту споживачі послуг можуть отримати компенсацію у десятикратному розмірі.
Джерело:Верховна Рада
Підстави для законопроєкту
Потреба у законопроєкті №3097 "Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" виникла через ряд причин, а саме:
- Помилкові нарахування у платіжках із постачання природного газу, води, електричної, теплової енергії, що набули масового характеру.
- Оператори надання послуг безвідповідально та з порушенням законодавства нараховують до сплати завищену вартість.
- Споживачі послуг, яким прийшли помилкові розрахункові документи вимушені роками доводити неправильність нарахованої вартості за послуги.
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Мета законопроєкту
- Позбавити споживачів від неправильних нарахувань вартості постачання природного газу, води, електричної, теплової енергії, комунальних послуг.
- Запровадження санкцій за неправомірно завищені рахунки у платіжках постачальником послуг.
Компенсація
Сума компенсації
Споживач згідно з новим законопроєктом може розраховувати на компенсацію у десятикратному розмірі від повної вартості помилкових нарахувань.
Як отримати компенсацію
Щоб отримати компенсацію через неправильні нарахування споживач повинен у судовому чи позасудовому порядку довести помилковість комунальних нарахувань, а саме, що:
- вартість, вказана в отриманих ними розрахункових документах завищена,
- нарахована з порушенням умов договору та (або) Закону,
- не відповідає встановленим тарифам та (або) встановлена з порушенням порядку нарахувань.
У такому випадку споживач отримає десятикратну компенсацію.
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