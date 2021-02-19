Верховна Рада віддала на доробку законопроєкт №3097, згідно з яким будь-який українець зможе розраховувати на компенсацію через неправильно нараховану вартість комунальних послуг. У рамках нового законопроєкту споживачі послуг можуть отримати компенсацію у десятикратному розмірі.

Підстави для законопроєкту

Потреба у законопроєкті №3097 "Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" виникла через ряд причин, а саме:

Помилкові нарахування у платіжках із постачання природного газу, води, електричної, теплової енергії, що набули масового характеру.

Оператори надання послуг безвідповідально та з порушенням законодавства нараховують до сплати завищену вартість.

Споживачі послуг, яким прийшли помилкові розрахункові документи вимушені роками доводити неправильність нарахованої вартості за послуги.

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Мета законопроєкту

Позбавити споживачів від неправильних нарахувань вартості постачання природного газу, води, електричної, теплової енергії, комунальних послуг.

Запровадження санкцій за неправомірно завищені рахунки у платіжках постачальником послуг.

Ініціювали законопроєкт два депутати від політичної партії "Батьківчина": Сергей Власенко та Олександр Абдулін.

Компенсація

Сума компенсації

Споживач згідно з новим законопроєктом може розраховувати на компенсацію у десятикратному розмірі від повної вартості помилкових нарахувань.

Як отримати компенсацію

Щоб отримати компенсацію через неправильні нарахування споживач повинен у судовому чи позасудовому порядку довести помилковість комунальних нарахувань, а саме, що:

вартість, вказана в отриманих ними розрахункових документах завищена,

нарахована з порушенням умов договору та (або) Закону,

не відповідає встановленим тарифам та (або) встановлена з порушенням порядку нарахувань.

У такому випадку споживач отримає десятикратну компенсацію.

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