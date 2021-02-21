Компенсації за електроопалення: яку суму вже отримали українці

У лютому уряд запровадив виплату компенсації українцям, які користуються електроопаленням. Відтак людям вже перерахували 322 мільйони гривень.
Так, Міністерство соціальної політики вже перерахувало компенсації для понад 571 тисячі українців за спожиту в січні електроенергію.
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Шмигаль обіцяє, що держава не залишить громадян без підтримки.
Що відомо про компенсації за електроенергію
Зверніть увагу!
- Раніше Кабмін вирішив компенсувати частині населення витрати через подорожчання електроенергії. Однак компенсації зможуть отримати ті, хто користується електроопаленням.
- Гроші виділять людям, які проживають у будинках, що обладнані електроопалювальними установками; мешканцям багатоквартирних будинків, які не газифіковані та де відсутнє централізоване теплопостачання; багатодітним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу.
- Для цього зі спецфонду держбюджету передбачили 1,4 мільярда гривень.
- До слова, Шмигаль зазначав, що для отримання компенсацій не треба писати жодних довідок. Їх автоматично нараховуватимуть на особові рахунки споживачів.
Крім того,
уряд
встановив граничну ціну на газ: 6,99 гривні за кубометр газу та 1,79 гривні – за розподіл. Вона діятиме до кінця карантину.