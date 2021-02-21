У лютому уряд запровадив виплату компенсації українцям, які користуються електроопаленням. Відтак людям вже перерахували 322 мільйони гривень.

Так, Міністерство соціальної політики вже перерахувало компенсації для понад 571 тисячі українців за спожиту в січні електроенергію.

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Шмигаль обіцяє, що держава не залишить громадян без підтримки.

Що відомо про компенсації за електроенергію

Раніше Кабмін вирішив компенсувати частині населення витрати через подорожчання електроенергії. Однак компенсації зможуть отримати ті, хто користується електроопаленням.

Гроші виділять людям, які проживають у будинках, що обладнані електроопалювальними установками; мешканцям багатоквартирних будинків, які не газифіковані та де відсутнє централізоване теплопостачання; багатодітним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу.

Для цього зі спецфонду держбюджету передбачили 1,4 мільярда гривень.

До слова, Шмигаль зазначав, що для отримання компенсацій не треба писати жодних довідок. Їх автоматично нараховуватимуть на особові рахунки споживачів.