Компенсації пенсіонерам у розмірі 400 гривень відклали до кінця року

Кабінет Міністрів України вирішив відтермінувати початок виплат для пенсіонерів віком від 75 до 80 років у розмірі 400 гривень. Згідно з документом, їх перенесли з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.

Водночас постанова передбачає скасування норми, відповідно до якої з 1 березня розмір щомісячних виплат збільшуватиметься на відповідний коефіцієнт. Документ також встановлює порядок перерахунку пенсій з 1 березня 2021 року.

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Зокрема, щорічну індексацію проводять із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої зарплати, який враховують для обчислення пенсії, у розмірі 1,11.

Якщо розмір підвищення не досягає 100 гривень, то встановлюють щомісячну доплату до пенсії.

Індексація – це встановлений законами механізм підвищення доходів населення. Нею частково або повністю держава намагається відшкодовувати подорожчання товарів і послуг.