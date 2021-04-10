Компанію Alibaba оштрафували на рекордні 2,7 мільярда доларів

Джерело:Китайський регулятор
Державне управління Китаю з контролю та регулювання ринку оштрафувало Alibaba на 2,78 мільярда доларів. Компанію звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства.
Регулятор почав розслідування щодо компанії Alibaba ще наприкінці 2020 року.
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Прийнято рішення накласти штраф у розмірі 4% від суми внутрішніх продажів компанії за 2019 рік 455,71 мільярда юанів, що загалом становить 18,23 мільярда юанів,
– йдеться у заяві.
У доларах ця сума становить 2,78 мільярда.
За інформацією слідства, Alibaba зловживала своїм становищем на ринку та примушувала споживача "користуватися своїми послугами без права вибору".