Державне управління Китаю з контролю та регулювання ринку оштрафувало Alibaba на 2,78 мільярда доларів. Компанію звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства.

Регулятор почав розслідування щодо компанії Alibaba ще наприкінці 2020 року.

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На Alibaba наклали рекордний штраф

Прийнято рішення накласти штраф у розмірі 4% від суми внутрішніх продажів компанії за 2019 рік 455,71 мільярда юанів, що загалом становить 18,23 мільярда юанів,

– йдеться у заяві.

У доларах ця сума становить 2,78 мільярда.

За інформацією слідства, Alibaba зловживала своїм становищем на ринку та примушувала споживача "користуватися своїми послугами без права вибору".

Що про штраф говорили раніше

У березні 2021 року The Wall Street Journal прогнозував, що антимонопольна влада Китаю може накласти на Alibaba рекордно великий штраф.

Поки що найбільшим вважають штраф у розмірі 975 мільйонів доларів. Його у 2015 році заплатила американська компанія Qualcomm.

Зверніть увагу! Засновник Alibaba Джек Ма тривалий час конфліктує з китайською владою. Після одного із конфліктів він кілька місяців не з'являвся на публіці.