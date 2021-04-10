Компанію Alibaba оштрафували на рекордні 2,7 мільярда доларів
Державне управління Китаю з контролю та регулювання ринку оштрафувало Alibaba на 2,78 мільярда доларів. Компанію звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства.
Джерело:Китайський регулятор
Регулятор почав розслідування щодо компанії Alibaba ще наприкінці 2020 року.
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На Alibaba наклали рекордний штраф
Прийнято рішення накласти штраф у розмірі 4% від суми внутрішніх продажів компанії за 2019 рік 455,71 мільярда юанів, що загалом становить 18,23 мільярда юанів,
– йдеться у заяві.
У доларах ця сума становить 2,78 мільярда.
За інформацією слідства, Alibaba зловживала своїм становищем на ринку та примушувала споживача "користуватися своїми послугами без права вибору".
Що про штраф говорили раніше
- У березні 2021 року The Wall Street Journal прогнозував, що антимонопольна влада Китаю може накласти на Alibaba рекордно великий штраф.
- Поки що найбільшим вважають штраф у розмірі 975 мільйонів доларів. Його у 2015 році заплатила американська компанія Qualcomm.
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