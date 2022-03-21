Компанії по всьому світу відкладають угоди на 25 мільярдів доларів через війну в Україні

Компанії в усьому світі відкладають угоди з залучення фінансування. Таке рішення керівництво компаній приймає через волатильність на ринках, що виникла на тлі війни Росії на території України.

Відкладення угод з залучення фінансування

Згідно з підрахунками видання Bloomberg, з 24 лютого 2022 року близько 80 компаній поставили на паузу угоди на загальну суму щонайменше 25 мільярдів доларів. Наприклад, компанія Tesla відклала випуск облігацій на 1 мільярд доларів.

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Також видання зауважує, що на цьому тижні або найближчим часом відкладено пропозицію нових облігацій, у тому числі від Nestle, L’Oreal та Volkswagen.

Серед відкладених угод найбільшу частку становлять операції із залучення нового боргу – понад 18 мільярдів у сумі. Значну кількість складають також перенесені IPO, а також угоди з купівлі та злиття компаній та інші угоди.

Що вплинуло на інвесторів

Санкції Заходу щодо Росії

Зі слів старшого інвестиційного та ринкового аналітика фінансової компанії Hargreaves Lansdown Сюзанни Стрітер, на впевненість інвесторів вплинули початок російського вторгнення та спричинені цим санкції Заходу щодо Росії.

Зростання цін на енергоресурси

Нагадаємо, що ціна нафти марок Brent та WTI знову сягнула понад 100 доларів за барель. 21 березня вона коштувала понад 114 та 108 доларів за барель відповідно. Що стосується ціна газу, то 2 березня вона вперше в історії сягнула понад 2 260 доларів за тисячу кубометрів.

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