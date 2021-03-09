Українським компаніям відшкодували 140 мільярдів гривень ПДВ: 4 з них пов'язані з Ахметовим

Джерело:Телеграм-канал "Про бюджет"
Загальна сума компенсації ПДВ компаніям у 2020 році становила 142 мільярди гривень. Зі списку підприємств, які отримали найбільше компенсації ПДВ, 4 належать до інвестиційної групи Ріната Ахметова.
Близько половини коштів отримала 21 українська компанія. У топі – підприємства в агрсекторі та металургії.
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Компанія спеціалізується на міжнародній торгівлі зерновими та олією. Вона є найбільшим виробником та експортером, який постачає продукцію у понад 80 країн світу.
Гірничо-металургійне підприємство з потужностями близько 120 мільйонів тонн сирої сталі. Заснували підприємство Рінат Ахметов та Віктор Пінчук, проте наразі власником є індійський підприємець Лакшмі Міттал.
Металургійна компанія належить до промислової групи "Систем кепітал менеджмент" Ріната Ахметова.
Теж металургійне підприємство промислової "СКМ" Ріната Ахметова.
Підприємство-монополіст в Україні за випуском декількох видів металопрокату. Також належить до промислової групи Ахметова.Цікаво знати! "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) — інвестиційна група, 100% акції належать Рінату Ахметову. Її діяльність сконцентрована переважно в гірничо-металургійній, енергетичній і фінансовій сферах бізнесу.
Депутатка з фракції "Слуга Народу" Ольга Василевська теж опублікувала цей список у своєму телеграм каналі. На основі даних вона дописала до переліку власників компаній та їхні потужності.