Українським компаніям відшкодували 140 мільярдів гривень ПДВ: 4 з них пов'язані з Ахметовим
Загальна сума компенсації ПДВ компаніям у 2020 році становила 142 мільярди гривень. Зі списку підприємств, які отримали найбільше компенсації ПДВ, 4 належать до інвестиційної групи Ріната Ахметова.
Джерело:Телеграм-канал "Про бюджет"
Близько половини коштів отримала 21 українська компанія. У топі – підприємства в агрсекторі та металургії.
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ТОП-5 компаній за рівнем відшкодування ПДВ у 2020 році
- "Кернел-Трейд" – 9,9 мільярда гривень;
Компанія спеціалізується на міжнародній торгівлі зерновими та олією. Вона є найбільшим виробником та експортером, який постачає продукцію у понад 80 країн світу.
- "Арселорміттал Кривий Ріг" – 6,2 мільярда гривень;
Гірничо-металургійне підприємство з потужностями близько 120 мільйонів тонн сирої сталі. Заснували підприємство Рінат Ахметов та Віктор Пінчук, проте наразі власником є індійський підприємець Лакшмі Міттал.
- "ММК ім. Ілліча" – 5,5 мільярда гривень;
Металургійна компанія належить до промислової групи "Систем кепітал менеджмент" Ріната Ахметова.
- "Запоріжсталь" – 5,2 мільярда гривень;
Теж металургійне підприємство промислової "СКМ" Ріната Ахметова.
- "Азовсталь" – 4,8 мільярда гривень.
Підприємство-монополіст в Україні за випуском декількох видів металопрокату. Також належить до промислової групи Ахметова.
Депутатка з фракції "Слуга Народу" Ольга Василевська теж опублікувала цей список у своєму телеграм каналі. На основі даних вона дописала до переліку власників компаній та їхні потужності.
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