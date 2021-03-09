Загальна сума компенсації ПДВ компаніям у 2020 році становила 142 мільярди гривень. Зі списку підприємств, які отримали найбільше компенсації ПДВ, 4 належать до інвестиційної групи Ріната Ахметова.

Близько половини коштів отримала 21 українська компанія. У топі – підприємства в агрсекторі та металургії.

Читайте також Хотіли обдурити державу на мільярд: СБУ викрила низку підприємств-махінаторів

ТОП-5 компаній за рівнем відшкодування ПДВ у 2020 році

"Кернел-Трейд" – 9,9 мільярда гривень;

Компанія спеціалізується на міжнародній торгівлі зерновими та олією. Вона є найбільшим виробником та експортером, який постачає продукцію у понад 80 країн світу.

"Арселорміттал Кривий Ріг" – 6,2 мільярда гривень;

Гірничо-металургійне підприємство з потужностями близько 120 мільйонів тонн сирої сталі. Заснували підприємство Рінат Ахметов та Віктор Пінчук, проте наразі власником є індійський підприємець Лакшмі Міттал.

"ММК ім. Ілліча" – 5,5 мільярда гривень;

Металургійна компанія належить до промислової групи "Систем кепітал менеджмент" Ріната Ахметова.

"Запоріжсталь" – 5,2 мільярда гривень;

Теж металургійне підприємство промислової "СКМ" Ріната Ахметова.

"Азовсталь" – 4,8 мільярда гривень.

Підприємство-монополіст в Україні за випуском декількох видів металопрокату. Також належить до промислової групи Ахметова.

Цікаво знати! "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) — інвестиційна група, 100% акції належать Рінату Ахметову. Її діяльність сконцентрована переважно в гірничо-металургійній, енергетичній і фінансовій сферах бізнесу.

Депутатка з фракції "Слуга Народу" Ольга Василевська теж опублікувала цей список у своєму телеграм каналі. На основі даних вона дописала до переліку власників компаній та їхні потужності.