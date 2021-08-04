Про це повідомив голова правління "Укрнафти" Олег Гез. Він зазначив, що ця сума надійшла за півтора року. Всі платежі здійснюють відповідно до графіка.

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Всю суму очікують отримати за кілька років

Ми почали отримувати і відсотки з моменту укладення мирових угод, що важливо. І протягом декількох років розраховуємо, що вся сума буде повністю погашена,

– заявив Гез.

Голова правління "Укрнафти" наголосив, що, коли укладали договори про реструктуризацію, то керувались тим, що у багатьох компаній-боржників не було істотних активів. Отож вибір був простий – або отримати щось, або нічого.

У компаній-боржників не було суттєвих активів

Якщо у компанії немає якихось суттєвих активів, на які можна претендувати, то набагато доцільніше і ефективніше спробувати стягнути борги шляхом реструктуризації,

– пояснив Гез.

Зазначимо, що низку мирових угод з компаніями з оточення Коломойського підписали у квітні 2020 року. Раніше – у 2015 році компаніям передали 1 мільйон тонн нафти. Вартість "чорного золота" – 7 мільярдів 600 мільйонів гривень. НАБУ почало розслідувати виведення цих коштів.

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Зверніть увагу! Раніше голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко запропонував розглянути об'єднання "Укрнафти" та "Укртатнафти". Контрольну частину активів передали б державі, а Ігор Коломойський би отримував дивіденди.