Про це повідомив голова правління "Укрнафти" Олег Гез. Він зазначив, що ця сума надійшла за півтора року. Всі платежі здійснюють відповідно до графіка.
Раніше Держрегулювання цін на пальне в Україні: до чого воно призведе
Всю суму очікують отримати за кілька років
Ми почали отримувати і відсотки з моменту укладення мирових угод, що важливо. І протягом декількох років розраховуємо, що вся сума буде повністю погашена,
– заявив Гез.
Голова правління "Укрнафти" наголосив, що, коли укладали договори про реструктуризацію, то керувались тим, що у багатьох компаній-боржників не було істотних активів. Отож вибір був простий – або отримати щось, або нічого.
У компаній-боржників не було суттєвих активів
Якщо у компанії немає якихось суттєвих активів, на які можна претендувати, то набагато доцільніше і ефективніше спробувати стягнути борги шляхом реструктуризації,
– пояснив Гез.
Зазначимо, що низку мирових угод з компаніями з оточення Коломойського підписали у квітні 2020 року. Раніше – у 2015 році компаніям передали 1 мільйон тонн нафти. Вартість "чорного золота" – 7 мільярдів 600 мільйонів гривень. НАБУ почало розслідувати виведення цих коштів.