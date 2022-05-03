Детальніше про це рішення розповів журналістам представник компанії 2 травня. Проте у Європейському представництві Tata Steel зробили схожу заяву ще наприкінці квітня. Слід зауважити, що корпорація є найбільшим імпортером російського вугілля поміж усіх компаній Індії.

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Все через вплив санкцій

Корпорація пояснила використання альтернативних джерел сировини прагматичними факторами. Мовляв, наразі операції з російськими постачальниками та банками "пов'язані з великою невизначеністю".

До цього нібито призвели накладені на Росію міжнародні санкції. Відповідно до негативного досвіду першого кварталу 2022 року, там вирішили купляти вугілля в інших країн.

Експерти назвали ще одну причину

Журналісти Financial Times поспілкувалися з кількома експертами в цій галузі. Фахівці теж вважають, що причина відмови індійських клієнтів від російського вугілля виправдана прагматичними міркуваннями.

Наразі придбати сировину з країни-агресора досить проблематично. Зокрема, через проблеми із проведенням платежів. Проте також відіграє роль і висока вартість транспортування.

Що писали раніше

Разом із цим, на сайті європейського підрозділу компанії 20 квітня майже прямо заявили, що не хочуть робити бізнес на крові. Там зробили публікацію про "свідоме рішення припинити вести бізнес із Росією". Проте на головному сайті Tata Steel аналогічних заяв поки не було.

Ймовірно, не домовилися з Росією

Інформаційна агенція Reuters минулого тижня повідомляло з посиланням на власні джерела, що Росія та Індія ведуть переговори щодо сировини. В матеріалі мовилося про те, що держави хотіли розв'язувати проблеми з постачанням вугілля.

Передусім це стосувалося саме сталеливарної промисловості. Адже приблизно 85% його обсягу надходить індійським підприємствам з-за кордону. Оскільки офіційних заяв про це не звучало, не безпідставним буде припущення, що переговори зайшли в глухий кут.

Інші відмови від російського вугілля:

15 квітня стало відомо, що Польща ввела ембарго на цю сировину з Росії. Відповідний акт про спеціальні рішення підписав президент країни Анджей Дуда.

2 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю заявив, що ЄС припинить імпорт вугілля. Згодом виявилося, що це було частиною 5 пакету санкцій Євросоюзу. Проте це може трапитися наприкінці літа.

Також відповідне рішення ухвалила й Швейцарія. Там підкреслили, що заборонена будь-яка підтримка російських організацій, які перебувають у державній власності або під громадським контролем.

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