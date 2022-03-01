Проте належить компанія російському "Газпрому". Після цинічного нападу Росії на Україну наші міжнародні партнери наклали санкції на "Північний потік-2".

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Зокрема Німеччина, яка є найбільш залежною європейською країною від російського газу, як покарання зупинила сертифікацію.

Через це газопровід не зміг розпочати роботу, а компанія Nord Stream 2 AG опинилася на межі банкрутства. Напередодні компанія звільнилася всіх працівників – йдеться про 150 осіб. Про це повідомив міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін в інтерв'ю RTS.

Зверніть увагу! Інформацію про початок процедури банкрутства повідомили російські ЗМІ. Але вранці 1 березня видання Reuters повідомляло, що компанія на межі банкрутства. Наразі очікуємо підтвердження інформації з інших джерел.

Нагадаємо, що газогін "Північний потік-2" збудували у 2021 році за 11 мільярдів доларів. Він повинен був подвоїти потужність перекачування газу з Росії до Німеччини.

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