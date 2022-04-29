Законопроєкт №7311-д скасовує низку податкових пільг, які влада ввела на початку повномасштабної війни Росії проти України.

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Головні податкові зміни

Раніше в Україні скасували ПДВ, акциз та мито при ввезенні транспортних засобів. Українці могли майже безплатно розмитнювати автомобілі – доводилося платити лише пенсійний внесок та збір за номерний знак тощо. Тепер це рішення можуть скасувати і повернути всі податки.

На жаль, цією опцією стали багато користуватися, аби дешево завозити люксові іномарки, тому довелося прибрати. Залишаться пільги на ввезення повнопривідних джипів до 2017 року випуску, необхідних для потреб збройних сил,

– повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зате дозволили тимчасово ввозити в Україну трактори, вантажівки, спецтехніку, які відповідають критерію Євро-3.

Ставку військового збору можуть підняти до 3% на час воєнного та надзвичайного стану. Нагадаємо, що наразі така ставка становить 1,5%.

Компанії-спрощенці були звільнені від сплати ПДВ та мита при імпорті. Цю норму теж планують скасувати, щоб підтримати українських виробників.

Платникам податків також раніше дозволили не відтермінувати сплату податків на 6 місяців після завершення воєнного стану, якщо вони не можуть заплатити зараз. Але тепер цю норму планують залишити лише для підприємців, які перебувають на території, де ведуться бойові дії. Але додали можливість отримати бюджетне відшкодування за січень 2022 року в ОВДП.

Важливо, що спочатку законопроєкт включав повернення акцизу на пальне на повернення ПДВ у розмірі 20% замість 7%. Це підняло б ціни на бензин в середньому на 10 – 12 гривень, але не розв'язало б проблеми з дефіцитом. Тож від цього рішення таки відмовилися.

Інші зміни

Хто має ліцензію на виробництво спирту етилового неденатурованого на час воєнного стану може виробляти спирт етиловий денатурований та біоетанол.

Грошове забезпечення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів тощо звільняється від оподаткування військовим збором.

Відновлюються перевірки своєчасності подання звітності та сплати податків.

Якщо ФОПи не сплачують ЄСВ під час воєнного стану, ці місяці все одно зараховуються до страхового стажу.

Важливо, що законопроєкт може зазнати значних змін до другого читання, якщо таки буде прийнятим у першому читанні.

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