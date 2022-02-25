Комерційні банки закриті, державні працюють, – Подоляк
25 лютого 2022 , 10:23Читать новость на русском
Банківська система в Україні продовжує працювати, але з певними обмеженнями.
Про це на брифінгу розповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.
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Комерційні банки закриті, але працює державний банківський сектор,
– заявив Подоляк.
Він додав, що закриваються тільки відділення у містах, де є бойові зіткнення чи на лінії зіткнення.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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