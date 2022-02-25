Комерційні банки закриті, державні працюють, – Подоляк

Банківська система в Україні продовжує працювати, але з певними обмеженнями.

Про це на брифінгу розповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Комерційні банки закриті, але працює державний банківський сектор,

– заявив Подоляк.

Він додав, що закриваються тільки відділення у містах, де є бойові зіткнення чи на лінії зіткнення.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.