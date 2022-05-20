Колоски з черепами: The Economist присвятив обкладинку "продовольчій катастрофі"
20 травня 2022 , 14:08Читать новость на русском
Війна в Україні спричинила світову продовольчу кризу, яка може затягнутися на роки, якщо це не зупинити. The Economist присвятив обкладинку цій кризі.
На обкладинці The Economist цього разу колоски з черепів, як символ голоду та наслідків війни в Україні, повідомляє 24 канал.
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Війна схиляє світ до масового голоду. Виправити це справа кожного. Наша остання обкладинка пояснює, як можна мінімізувати лихо,
– написало видання.
Що відомо про продовольчу кризу
- Україна – один із найбільших світових виробників. Але Росія заблокувала українські порти та у квітні цілеспрямовано знищувала паливну інфраструктуру. Мета була не лише створити проблеми ЗСУ на фронті, а й зірвати посівну.
- Частково це вдалося — 2022 року зерна буде зібрано набагато менше, ніж 2021-го. Додаємо проблеми експорту.
- Ключовими покупцями українського зерна є країни Африки та Азії. Більшість із них належить до держав підвищеного міграційного ризику. А це вже є проблема ЄС.
- Світовий банк вирішив виділити близько 30 мільярдів доларів для сільського господарства, харчування, соціального захисту, водопостачання та зрошення.
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