На обкладинці The Economist цього разу колоски з черепів, як символ голоду та наслідків війни в Україні, повідомляє 24 канал.

Увага Світовий банк виділить понад 30 мільярдів на продовольчу безпеку у світі

Війна схиляє світ до масового голоду. Виправити це справа кожного. Наша остання обкладинка пояснює, як можна мінімізувати лихо,

– написало видання.

Що відомо про продовольчу кризу

Україна – один із найбільших світових виробників. Але Росія заблокувала українські порти та у квітні цілеспрямовано знищувала паливну інфраструктуру. Мета була не лише створити проблеми ЗСУ на фронті, а й зірвати посівну.

Частково це вдалося — 2022 року зерна буде зібрано набагато менше, ніж 2021-го. Додаємо проблеми експорту.

Ключовими покупцями українського зерна є країни Африки та Азії. Більшість із них належить до держав підвищеного міграційного ризику. А це вже є проблема ЄС.

Світовий банк вирішив виділити близько 30 мільярдів доларів для сільського господарства, харчування, соціального захисту, водопостачання та зрошення.

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