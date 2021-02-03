Суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити 1 мільйон фунтів стерлінгів "Приватбанку"

Англійський суд зобов'язав колишніх власників "Приватбанку" сплатити на користь банка додаткову суму у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 1 лютого.

Джерело: пресслужба "Приватбанку"

Тепер олігарх Ігор Коломийський та його партнер Геннадій Боголюбов разом з іншими компаніями-відповідачами мають здійснити додаткову виплату на користь банку до 15 березня 2021 року.

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Скільки ексвласники мають виплатити "Приватбанку"

Загальна сума виплачених коштів разом з відсотками перевищує 12 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто понад 459 мільйонів гривень. Ця сума включає:

проміжні виплати у розмірі 4,4 мільйона фунтів стерлінгів , понесених в суді першої та апеляційної інстанції,

, понесених в суді першої та апеляційної інстанції, повернення 7,5 мільйона фунтів стерлінгів, сплачених банком відповідачам у грудні 2018 року.

Відповідачів також зобов'язали сплатити витрати "Приватбанку" майже 35 тисяч фунтів стерлінгів, які він поніс у зв'язку із поданням такого клопотання.