Суд зобов'язав Коломойського та Боголюбова сплатити 1 мільйон фунтів стерлінгів "Приватбанку"
Англійський суд зобов'язав колишніх власників "Приватбанку" сплатити на користь банка додаткову суму у розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 1 лютого.
Джерело: пресслужба "Приватбанку"
Тепер олігарх Ігор Коломийський та його партнер Геннадій Боголюбов разом з іншими компаніями-відповідачами мають здійснити додаткову виплату на користь банку до 15 березня 2021 року.
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Скільки ексвласники мають виплатити "Приватбанку"
Загальна сума виплачених коштів разом з відсотками перевищує 12 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто понад 459 мільйонів гривень. Ця сума включає:
- проміжні виплати у розмірі 4,4 мільйона фунтів стерлінгів, понесених в суді першої та апеляційної інстанції,
- повернення 7,5 мільйона фунтів стерлінгів, сплачених банком відповідачам у грудні 2018 року.
Відповідачів також зобов'язали сплатити витрати "Приватбанку" майже 35 тисяч фунтів стерлінгів, які він поніс у зв'язку із поданням такого клопотання.
Справа "Приватбанку": головне
- Ще у 2016 році НБУ визнав "Приватбанк" неплатоспроможним. Власники найбільшої кількості акцій Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов звернулися до уряду з пропозицією націоналізувати банк.
- Крім цього, держава докапіталізувала установу на понад 155 мільярдів гривень. Однак потім ексвласники банку заявили, що націоналізація нібито була незаконною.
- 15 жовтня 2019 року "Приватбанк" переміг в Апеляційному суді Англії у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- У 2019 році уряд підготував законопроєкт, який забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім ексвласникам.
Джерело: 24 канал
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