Коломойський і Боголюбов подають позов проти США на 23 мільйони доларів: усі подробиці

Американські компанії, підконтрольні українським олігархам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, подають інвестиційний позов проти Сполучених Штатів. Причина – наміри Мін'юсту США конфіскувати частину їхніх активів.

Вищевказані компанії Коломойського та Боголюбова мають намір звернутися до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів. Позови подають зареєстрована в Делавері компанія Optima Ventures і одна з її дочірніх компаній. Вони хочуть домогтися відшкодування збитків на суму понад 23 мільйони доларів.

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Деталі справи

Компанії Коломойського та Боголюбова подають інвестиційний позов у відповідь на цивільні позови Мін'юсту США.

У документах відомства мовиться про те, що комерційну нерухомість олігархів в Луїсвіллі (штат Кентуккі), Далласі (Техас) і Клівленді (Огайо) придбали коштами, незаконно отриманими з "Приватбанку".

Крім того, вона підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

Міністертсво юстиції США хоче домогтися конфіскації офісної будівлі в Луїсвіллі, відомої як PNC Plaza, офісної будівлі в Далласі, яка раніше була штабквартирою компанії CompuCom, і офісної будівлі в Клівленді, відомої як 55 Public Square.

Про що мовиться у інвестиційному позові (ICSID) Optima

Ні Коломойському, ні Боголюбову не було пред'явлено жодних звинувачень у скоєнні злочину в Україні.

Прокуратура України має виняткові повноваження порушувати кримінальні справи відповідно до Кримінального кодексу країни.

Українські цивільні суди не можуть оголосити порушення Кримінального кодексу без визнання вини в кримінальній справі.

Для США "нерозумно" заарештовувати та позбавляти українських інвесторів їхніх інвестицій на підставі "одностороннього та неправильного тлумачення" українського законодавства щодо поведінки в Україні.

Дії влади США також порушують "доктрини ввічливості".

Що відомо про компанію Optima

Контрольний пакет акцій належить українським олігархам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.

Частка ж належить їхнім партнерам із Майамі Мордехаю Корфу та Уріелю Лейберу.

Останні – громадяни США.

На Батькіщині їм інкримінують фінансове шахрайство, ініційоване проти українських олігархів у США.