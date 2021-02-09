Коломойський і Боголюбов подають позов проти США на 23 мільйони доларів: усі подробиці

Американські компанії, підконтрольні українським олігархам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, подають інвестиційний позов проти Сполучених Штатів. Причина – наміри Мін'юсту США конфіскувати частину їхніх активів.
Вищевказані компанії Коломойського та Боголюбова мають намір звернутися до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів. Позови подають зареєстрована в Делавері компанія Optima Ventures і одна з її дочірніх компаній. Вони хочуть домогтися відшкодування збитків на суму понад 23 мільйони доларів.
Деталі справи
- Компанії Коломойського та Боголюбова подають інвестиційний позов у відповідь на цивільні позови Мін'юсту США.
- У документах відомства мовиться про те, що комерційну нерухомість олігархів в Луїсвіллі (штат Кентуккі), Далласі (Техас) і Клівленді (Огайо) придбали коштами, незаконно отриманими з "Приватбанку".
- Крім того, вона підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.
- Міністертсво юстиції США хоче домогтися конфіскації офісної будівлі в Луїсвіллі, відомої як PNC Plaza, офісної будівлі в Далласі, яка раніше була штабквартирою компанії CompuCom, і офісної будівлі в Клівленді, відомої як 55 Public Square.
Про що мовиться у інвестиційному позові (ICSID) Optima
- Ні Коломойському, ні Боголюбову не було пред'явлено жодних звинувачень у скоєнні злочину в Україні.
- Прокуратура України має виняткові повноваження порушувати кримінальні справи відповідно до Кримінального кодексу країни.
- Українські цивільні суди не можуть оголосити порушення Кримінального кодексу без визнання вини в кримінальній справі.
- Для США "нерозумно" заарештовувати та позбавляти українських інвесторів їхніх інвестицій на підставі "одностороннього та неправильного тлумачення" українського законодавства щодо поведінки в Україні.
- Дії влади США також порушують "доктрини ввічливості".
Що відомо про компанію Optima
- Контрольний пакет акцій належить українським олігархам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.
- Частка ж належить їхнім партнерам із Майамі Мордехаю Корфу та Уріелю Лейберу.
- На Батькіщині їм інкримінують фінансове шахрайство, ініційоване проти українських олігархів у США.
Зверніть увагу У США знову взялися за Коломойського та Боголюбова: справа стосується грошей "Приватбанку"
Предісторія
- У травні 2020 року року "Привабанк" подав позов до Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до Канцелярського суду штату Делавер.
- Українська фінустанова звинувачує їх у відмиванні 622,8 мільйона доларів.
- Ці гроші банк видав у вигляді кредитів, пов'язаним із попередніми власниками компаніям. Але потім їх використали інші компанії на придбання для них активів у США.
- Мовиться про феросплавні та металургійні заводи, комерційну нерухомість і готелі.
- Одна з компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості в американському Клівленді. Найбільше майна у Коломойського і Боголюбова "Приватбанк" виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас.
- Юристи банку також повідомили, що з січня 2006-го по грудень 2016 року загальний рух грошових коштів (кредитів) за рахунками кінцевих бенефіціарів власників у кіпрському філії "Приватбанку" становив 470 мільярдів доларів. Це приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період. Додамо, щоь ці гроші використовували для відмивання.
- У Міністерстві юстиції США заявляли, що Коломойський і Боголюбов вивели з "Приватбанку" мільярди доларів в 2008 – 2016 роках і разом з партнерами створили в США мережу компаній, в назві яких зазвичай було слово Optima, "для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів і їх інвестування".
- У відомстві наголошують, що Корф і Лейбер купили об'єкти нерухомості та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів.
- Водночас, "попри постійний потік незаконно привласнених коштів для інвестування", Корф і Лейбер часто не могли зробити куплені в США об'єкти нерухомості та підприємства прибутковими.