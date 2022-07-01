Коли повністю зникне дефіцит пального в Україні: ціна бензину, дизелю та автогазу 1 липня

Україна поступово насичує ринок пального. Прогнозовано спочатку відсутність дефіцити пального відчує західна частина України, а далі – східна. Скільки коштує бензин, дизель та автогаз на різних АЗС станом на 1 липня, розповідаємо далі.

Коли зникне дефіцит пального

Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону розповіла, аби розв'язати проблему дефіциту, потрібно і надалі збільшувати обсяги імпорту. Спочатку це відчувають західні області, а вже потім східні.

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За словами Свириденко, на Заході вже майже відсутні черги на АЗС, а ринок – повністю насичений. Наразі працюють над тим, щоб досягти такого рівня запасів і на Сході України.

Голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус також нещодавно зауважував, що черги на АЗС зникають. З його слів, й в липні ситуація вже може бути нормалізована. "Нам потрібно ще місяць – два, щоб ситуація повністю стабілізувалася і нормалізувалася", – поділився він.

Чому на деяких АЗС порожнє табло з цінами

Свириденко пояснила, що для операторів АЗС важливо мати запаси пального. До війни вони запасалися пальним на 14 днів. У критичні моменти під час війни на українських АЗС був запас всього на 2 – 3 дні, зараз він в середньому складає 6 – 7 днів. Коли заправки дійдуть до довоєнних рівнів запасів, тоді зникне і дефіцит, і черги.

Середня ціна пального на АЗС 1 липня

Бензин А-95 – 50,61 гривні;

Бензин А-92 – 49,50 гривні;

Дизельне паливо – 56,38 гривні.

Коли ціна пального почне знижуватись

В середині травня Уряд відмовився від держрегулювання цін. Тож вона нині формується виключно на попиті та пропозиції зі слів Свириденко. Як тільки пропозиція задовільнятиме попит, тоді ціни можуть врегулюватися.

Як тільки ми зможемо в повній мірі наситити ринок, розуміючи нашу пріоритетність, у нас тоді вже й зникнуть ці черги, запрацюють всі АЗС,

– поділилась Свириденко.

Також перша віцепрем'єрка – міністерка економіки зауважила, що це вже сталося з газом, який подешевшав на 2 гривні. Якщо Україна такими ж темпами продовжить насичувати ринок дизелем та бензином, як це робить останні 3 місяці, то й на ці види пального ціна впаде.

30 червня різко подешевшав автомобільний газ . Середня ціна за добу подешевшала на 71 копійку до 41,05 гривні за літр.

Більше про це Деякі АЗС знизили ціну на газ: скільки коштує пальне 30 червня

Якою буде ціна пального: прогнози

Олексій Данилов не радить розраховувати на падіння ціни пального, оскільки для цього немає жодних передумов. "Треба розуміти, що тої ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо у всьому світі ціна за бензин, умовно, 2 євро за літр, то як у нас може бути 1 євро?" – розповів секретар РНБО.

Зі слів директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ціна пального в Україні буде тепер європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр, а це майже 46 гривень за літр за курсом НБУ.

Аналітики консалтингової компанії Wood Mackenzie вважають, що високі ціни на пальне у світі залишатимуться й у наступному році, однак у другій половині 2023 року тиск дещо спаде.

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