Коли Європа може повністю відмовиться від російських енергоносіїв

Європа може позбавитись від російських енергоносіїв до 2024 року. Таким прогнозом поділився гендиректор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Відмова від російських енергоносіїв

"Я маю надію, що до 2024 року Європа повністю відмовиться від газу, від палива, від нафти, від вугілля з РФ. І нікому транзит вже не буде потрібний", – розповів Макогон під час ефіру.

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Обмеження постачань через "Північний потік-1"

Раніше оператор ГТС звертався з проханням до Заходу обмежити не лише роботу "Північного потоку-2", але й "Північного потоку-1". Варто зауважити, що у зв'язку з санкціями компанія Nord Stream 2 AG, яка зареєстрована у Швейцарії, серйозно розглядає варіант банкрутства.

Ми вітаємо санкції проти "Північного потоку-2" і пропонуємо обмежити "Північний потік-1", тому що наразі у Польщі та Україні існують вільні потужності для того, щоб забезпечити додатковий обсяг транзиту через наш газопровід,

– заявив Макогон.

Зі слів голови ОГТСУ, збереження транзиту російського газу через українську ГТС в умовах війни є вкрай важливим фактором, який є додатковою гарантією збереження газотранспортної інфраструктури України від знищення російськими агресорами.

"У нас не існує окремої газопостачальної інфраструктури для місцевих споживачів, у нас вся система працює як єдина, і транзит, і транспортування здійснюється через одні й ті самі газопроводи. Тому для нас транзит під час війни – це своєрідна система ППО", – поділився він.

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З початку війни транзит російського газу через ГТС України становить 109 мільйонів кубометрів газу на добу, що відповідає законтрактованим обсягам.