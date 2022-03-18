Відмова від російських енергоносіїв

"Я маю надію, що до 2024 року Європа повністю відмовиться від газу, від палива, від нафти, від вугілля з РФ. І нікому транзит вже не буде потрібний", – розповів Макогон під час ефіру.

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Обмеження постачань через "Північний потік-1" Раніше оператор ГТС звертався з проханням до Заходу обмежити не лише роботу "Північного потоку-2", але й "Північного потоку-1". Варто зауважити, що у зв'язку з санкціями компанія Nord Stream 2 AG, яка зареєстрована у Швейцарії, серйозно розглядає варіант банкрутства.

Ми вітаємо санкції проти "Північного потоку-2" і пропонуємо обмежити "Північний потік-1", тому що наразі у Польщі та Україні існують вільні потужності для того, щоб забезпечити додатковий обсяг транзиту через наш газопровід,

– заявив Макогон.

Зі слів голови ОГТСУ, збереження транзиту російського газу через українську ГТС в умовах війни є вкрай важливим фактором, який є додатковою гарантією збереження газотранспортної інфраструктури України від знищення російськими агресорами.

"У нас не існує окремої газопостачальної інфраструктури для місцевих споживачів, у нас вся система працює як єдина, і транзит, і транспортування здійснюється через одні й ті самі газопроводи. Тому для нас транзит під час війни – це своєрідна система ППО", – поділився він.

Зверніть увагу! З початку війни транзит російського газу через ГТС України становить 109 мільйонів кубометрів газу на добу, що відповідає законтрактованим обсягам.

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