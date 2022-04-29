Про це в ефірі 24 каналу сказав економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він також припустив, коли це вдасться зробити.
Увага Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії ембарго на російську нафту
По газу, я думаю, знадобиться щонайменше 2 роки, не швидше. По нафті до кінця цього року питання буде закрите,
– припустив економіст.
Річ у тім, як він зазначив, якщо щодо нафти є альтернатива, то з газом ситуація складніша. У цьому випадку потрібно будувати LNG-термінали, а це дуже дороге та тривале задоволення – на це піде приблизно 3 роки.
"Це саме той період, коли ми бачитимемо відмову від російського газу", – вважає Пендзин.
Ба більше, основні потоки американського зрідженого природного газу у світі спрямовуються саме на китайський ринок.
"Сьогодні європейський ринок забезпечується газом меншою мірою. Однак для США це буде великий виклик. Утім американці все ж готові забезпечувати Європу газом, питання лише в ціні та швидкості будівництва LNG-терміналів", – пояснив він.
Новий пакет санкцій: основні розбіжності ЄС
- Напередодні ЗМІ писали, що в Євросоюзі тривають інтенсивні політичні консультації щодо 6-го пакета санкцій.
- Очікують, що ЄС таки запровадить ембарго на російську нафту. Однак газ з держави-агресорки під обмеження нібито не потрапить.
- Проти заборон на імпорт нафти й газу виступали Німеччина та Австрія, які отримують більшу частину цих ресурсів з Росії.
- Однак нещодавно Німеччина погодилася припинити постачання російської нафти. Це відкриває шлях ЄС до запровадження ембарго на постачання сирої нафти з Росії. Відтак цей пункт можуть включити в наступний пакет санкції проти Росії.
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