Про це в ефірі 24 каналу сказав економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він також припустив, коли це вдасться зробити.

Увага Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії ембарго на російську нафту

По газу, я думаю, знадобиться щонайменше 2 роки, не швидше. По нафті до кінця цього року питання буде закрите,

– припустив економіст.

Річ у тім, як він зазначив, якщо щодо нафти є альтернатива, то з газом ситуація складніша. У цьому випадку потрібно будувати LNG-термінали, а це дуже дороге та тривале задоволення – на це піде приблизно 3 роки.

"Це саме той період, коли ми бачитимемо відмову від російського газу", – вважає Пендзин.

Ба більше, основні потоки американського зрідженого природного газу у світі спрямовуються саме на китайський ринок.

"Сьогодні європейський ринок забезпечується газом меншою мірою. Однак для США це буде великий виклик. Утім американці все ж готові забезпечувати Європу газом, питання лише в ціні та швидкості будівництва LNG-терміналів", – пояснив він.

Довідка. СПГ-, ЗПГ- або LNG-термінал – спеціальні портові споруди, призначених для зрідження та відправлення зрідженого природного газу, отримання та регазифіації зрідженого природного газу.

Новий пакет санкцій: основні розбіжності ЄС

Напередодні ЗМІ писали, що в Євросоюзі тривають інтенсивні політичні консультації щодо 6-го пакета санкцій.

Очікують, що ЄС таки запровадить ембарго на російську нафту. Однак газ з держави-агресорки під обмеження нібито не потрапить.

Проти заборон на імпорт нафти й газу виступали Німеччина та Австрія, які отримують більшу частину цих ресурсів з Росії.

Однак нещодавно Німеччина погодилася припинити постачання російської нафти. Це відкриває шлях ЄС до запровадження ембарго на постачання сирої нафти з Росії. Відтак цей пункт можуть включити в наступний пакет санкції проти Росії.

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