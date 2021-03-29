Опалюваний сезон в Україні наближається до завершення. Першим із великих міст подавати тепло перестане Дніпро. З датами вимкнення опалення вже визначилися у Кропивницькому та Харкові.

Декілька українських міст вже визначили дати завершення опалювального сезону, в більшості – наразі працюють над цим.

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Де та коли готові завершити опалювальний сезон

Дніпро

Першим з великих міст України опалювальний сезон завершує Дніпро. Про це пише видання "Дніпро Оперативний" з посиланням на проєкт розпорядження міського голови Бориса Філатова.

Згідно з проєктом, дніпровське КП "Теплоенерго" та інші організації, які експлуатують комунальні виробничо-опалювальні котельні та теплові мережі, готові завершити опалювальний сезон вже 1 квітня.

Кропивницький

Припинити постачання тепла готуються також і в Кропивницькому. Міська рада попередньо вирішила завершити опалювальний сезон наступного дня після того, як протягом 3 днів середня температура буде вищою від +8 градусів. Однак це станеться не пізніше 15 квітня.

Харків

За інформацією "Харків.Today" наразі у місті планують завершити подачу тепла 15 квітня. Однак дату ще можуть змінити, якщо погода буде несприятливою.

Суми

Міський голова Сум Олександр Лисенко 29 березня доручив опрацювати питання дострокового завершення опалювального сезону. Водночас точна дата вимкнення опалення поки невідома.

Однак цього тижня денна температура може перевищити +15 градусів, тому мер вимагає від місцевих служб визначитися з датою завершення подачі тепла.

Коли планують вимикати опалення у Києві, поки що не відомо.

До слова, місто Хуст, що на Закарпатті, 29 березня вже завершило опалювальний сезон.