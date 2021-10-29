Що буде з інфляцією ив Україні

Інфляційну динаміку наприкінці 2021 року розвинуть два фактори:

ефекти перенесення цьогорічного зміцнення гривні на споживчі ціни,

високий урожай.

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Також регулятор розповів, що додатковий вплив на інфляцію матимуть попередні цикли підвищення облікової ставки та згортання антикризових заходів.

Вони майже усунули стимулюючий ефект монетарних умов у поточному році, а в наступному забезпечать перехід до нейтральних умов,

– йдеться у звіті НБУ.

Нагадаємо! Регулятор підвищив облікову ставку на 2,5 відсоткові пунктири до 8,5% річних від початку 2021 року. Детальніше про останній перегляд її рівня та цикли підняття від початку поточного року – розповідали тут.

Коли інфляція сповільниться

Інфляція сповільниться до 9,6% у грудні 2021 року та повернеться до середньострокової цілі у 5% наприкінці 2022 року. Зауважте, що регулятор посунув період повернення інфляції до цілі, оскільки у III кварталі очікувалось, що це станеться вже у другому півріччя наступного року.

Також у НБУ прогнозують, що надалі темпи зростання споживчих цін перебуватимуть близько цільового рівня.

перебуватимуть близько цільового рівня. Очікується, що базова інфляція наприкінці 2021 року знизиться до 7,1%, а у 2022 – 2023 роках – до 3 – 4%. Нагадаємо, що у вересні, за даними Держстату, інфляція прискорилась до 11% річних.

Інфографіка основного інфляційного тренду / Скриншот інфографіки з інфляційного звіту НБУ

Уповільнення інфляції та покращення інфляційних очікувань дадуть змогу перейти до циклу зниження ключової ставки, але це відбудеться не раніше другого півріччя наступного року.