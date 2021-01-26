Українці отримають знижені платіжки за газ лише у березні: Вітренко пояснив чому

В Україні зниження ціни на газ до 6,99 гривні за кубометр відбудеться у лютому. Тому платіжки з новою ціною українці отримають лише у березні.

Джерело: "Економічна правда"

Про це заявив виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

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Ціна на газ є об’єктивною

Як пояснив міністр, в Україні немає юридичного механізму, щоб знизити платіжки заднім числом. Вони були б приблизно на чверть більшими, якби уряд нічого не зробив. Водночас, за словами Вітренка, ціна на газ у 6,99 гривні за кубометр могла бути вже в січні.

Нафтогаз та багато інших гравців купували великий обсяг газу і закачували влітку за значно меншою ціною, ніж 6,99 гривні за кубометр. Очевидно, що для багатьох компаній продавати газ по 6,99 – це не продавати в збиток,

– сказав він.

Про собівартість газу

Укргазвидобування видобуває газ із набагато меншою собівартістю, ніж 6,99 гривні за кубометр. І якщо незалежні постачальники купували газ влітку по 3 гривні, то зараз вони можуть комфортно продавати його за новою ціною і при цьому отримувати прибуток.

У всякому разі, наголосив Вітренко, якщо ці постачальники не продадуть нині газ за 6,99 гривні, ціни зростати не будуть.

Про ймовірний позов

Підконтрольні Дмитру Фірташу газзбути заявляли про намір судитися, якщо їм не компенсують нібито понесені збитки через обмеження ціни на газ. Вітренко пояснив, що ці компанії мають своїх постачальників, зокрема в Угорщині, звідки переважно й постачають газ.

Тобто вони купують газ у своїх же трейдерів… Навіть, якщо вони купують не у своїх трейдерів, то як перевірити, хто продав тим трейдерам, у яких вони купують? Можливо, якісь структури тієї ж групи Фірташа або структури Газпрому, яких історично багато в Угорщині. Яку ціну вони напишуть в контрактах? Як домовляться, так і напишуть,

– резюмував він.

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18 січня Кабмін зафіксував ціну на газ для населення на позначці 6,99 гривні за кубометр на період дії карантину. Якщо постачальники відмовлятимуться надавати газ за такою ціною, тоді їхні споживачі переходитимуть до постачальника "останньої надії". Детальніше про це – читайте за посиланням



Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу