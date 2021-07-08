Мінсоцполітики перерахувало гроші для субсидій: коли українці їх отримають
Джерело:Мінсоцполітики
Міністерство соціальної політики перерахувало 1,1 мільярда гривень в регіони для виплати субсидій. До кінця поточного тижня гроші мають надійти на рахунки одержувачів.
У відомстві зазначили, що субсидії людям виплатять одразу за 2 місяці – травень та червень.
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Українцям днями виплатять субсидії
До банківських установ спрямовуються гроші в сумі 1,1 мільярда гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу,
– йдеться в повідомленні.
Очікується, що до кінця поточного тижня гроші вдасть перерахувати на рахунки одержувачів в банках та "Укрпошті" для проведення виплат.
Тим, хто отримує субсидій через пошту, гроші виплатять до кінця липня.
Проблеми з продовженням субсидій
- Не всім українцям вчасно перепризначили житлові субсидії на наступний період, який включає й опалювальний сезон. Через це люди не зможуть вчасно отримати допомогу.
- У Мінсоцполітики повідомили, що звернулися до Асоціації міст України – просять скоординувати роботу щодо перепризначення субсидій.