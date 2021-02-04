Коли Україна відмовиться від електроенергії з Росії та Білорусі: відповідь Кулеби

Україна буде готова повністю відмовитися від електроенергії з Росії і Білорусі вже у 2023 році. Саме тоді Київ зможе приєднатись до електричної системи Євросоюзу.
Джерело: "Велика політика" на 5 каналі
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Наразі українська енергетична система фізично приєднана до російської та білоруської. Це наслідок радянських часів.
Тому в критичних ситуаціях з точки зору забезпечення електроенергією відбуваються вимушені тимчасові закупівлі електроенергії у тих, до кого ти приєднаний,
– заявив Кулеба.
Від'єднатись від Росії та Білорусі одразу не можна. Для цього, наголосив глава МЗС, потрібно привести українські енергосистеми у відповідність до стандартів ЄС.
Мої колеги з Міністерства енергетики рухаються цим шляхом. Наскільки мені відомо, це ранній термін, коли можна підготувати свою систему до переходу на роботу за європейськими стандартами,
– зауважив урядовець.