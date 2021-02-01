Коли Україна може вийти з кредитної залежності: думка Гетманцева

Данило Гетманцев заявив, що Україна має достатній фінансовий потенціал, щоб погасити заборгованості 2021 року. Натомість вже через 3 – 4 роки й зовсім вийти з кредитної залежності.

Джерело: PavlovskyNEWS

Голова фінансової ради зазначив, що 2021 року Україна має виплатити МВФ борг в 1,7 мільярда доларів.

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Деталі про співпрацю з МВФ

Гетманцев повідомив, що країна може погасити борги за 2021 рік не тільки перед МВФ, але й перед іншими кредиторами. Для цього треба укласти нову програму співпраці, яка значно полегшить ділові відносини.

За словами голови фінансової ради, нова програма – це не тільки джерело погашення кредитів, але й сигнал інвесторам, які зможуть купувати цінні українські папери під менший відсоток.

Перший борговий платіж у розмірі 1,7 мільярда доларів МВФ має відбутися 4 лютого.

Ще влітку 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by. Загалом Україна мала отримати 5 мільярдів доларів. 2,1 мільярда держава отримала першим ж траншем 11 червня 2020 року. Проте з грудня місія МВФ розпочала перегляд цієї програми.

Гетманцев стверджує, що вже через 3 – 4 роки Україна зможе повністю відмовитися від міжнародного кредитування, але поки що має виплатити борги за 2021 рік.

У якому разі Україна продовжить співпрацю з МВФ