Коли Україна може вийти з кредитної залежності: думка Гетманцева
Данило Гетманцев заявив, що Україна має достатній фінансовий потенціал, щоб погасити заборгованості 2021 року. Натомість вже через 3 – 4 роки й зовсім вийти з кредитної залежності.
Джерело: PavlovskyNEWS
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Деталі про співпрацю з МВФ
Гетманцев повідомив, що країна може погасити борги за 2021 рік не тільки перед МВФ, але й перед іншими кредиторами. Для цього треба укласти нову програму співпраці, яка значно полегшить ділові відносини.
За словами голови фінансової ради, нова програма – це не тільки джерело погашення кредитів, але й сигнал інвесторам, які зможуть купувати цінні українські папери під менший відсоток.
Перший борговий платіж у розмірі 1,7 мільярда доларів МВФ має відбутися 4 лютого.
Гетманцев стверджує, що вже через 3 – 4 роки Україна зможе повністю відмовитися від міжнародного кредитування, але поки що має виплатити борги за 2021 рік.
У якому разі Україна продовжить співпрацю з МВФ
- Скасування антикорупційних реформ у Україні погіршило відносини з МВФ. В результаті другий і третій транші країна досі не отримала.
- Україна, підписавши меморандум, взяла на себе зобов'язання щодо тарифів на ринку природного газу. Через рішення Кабміну по тарифах на газ, у МВФ висловили занепокоєння.
- Перемовини з Україною та МВФ щодо продовження співпраці тривають. Ще 7 – 10 днів МВФ продовжуватиме свою роботу в Україні. Подальше рішення Фонду залежатиме від перемовин з нашою державою.
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