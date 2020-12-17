Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився своїм прогнозом щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. За його словами, новий транш Україна може отримати в лютому – березні 2021 року.

Вже наступного тижня Україна має зустрітися в перемовинах з представниками МВФ, повідомив Денис Шмигаль під час своєї участі в онлайн-розмові "Україна й світ у 2021 році".

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Прем'єр підкреслив, що Україна має добрі відносини з ЄС і минулого тижня вже отримала від нього транш. За підсумками перемовин з МВФ він прогнозує "непогані перспективи".

Наступний транш однозначно буде в наступному році. Хотілося б мати не пізніше ніж у лютому. Лютий – березень – це такі прогнози, про які ми говоримо спільно з МВФ, але це в разі, якщо не буде якихось нових сюрпризів,

– розповів глава українського уряду.

Крім того, він розповів, що Кабінет Міністрів минулого тижня залучив 600 мільйонів доларів (понад 16,5 мільярда гривень) шляхом розміщення євробондів, а вже цього тижня – 51 мільярд гривень на внутрішньому ринку.