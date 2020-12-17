Коли Україна отримає транш від МВФ: Кабмін змінив прогноз
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився своїм прогнозом щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. За його словами, новий транш Україна може отримати в лютому – березні 2021 року.
Вже наступного тижня Україна має зустрітися в перемовинах з представниками МВФ, повідомив Денис Шмигаль під час своєї участі в онлайн-розмові "Україна й світ у 2021 році".
До слова В ООН назвали умову, за якої МВФ та ЄС продовжать надавати допомогу Україні
Прем'єр підкреслив, що Україна має добрі відносини з ЄС і минулого тижня вже отримала від нього транш. За підсумками перемовин з МВФ він прогнозує "непогані перспективи".
Наступний транш однозначно буде в наступному році. Хотілося б мати не пізніше ніж у лютому. Лютий – березень – це такі прогнози, про які ми говоримо спільно з МВФ, але це в разі, якщо не буде якихось нових сюрпризів,
– розповів глава українського уряду.
Крім того, він розповів, що Кабінет Міністрів минулого тижня залучив 600 мільйонів доларів (понад 16,5 мільярда гривень) шляхом розміщення євробондів, а вже цього тижня – 51 мільярд гривень на внутрішньому ринку.
Для чого Україні фінансова допомога?
Під кінець бюджетного року в України виникають серйозні проблеми з дефіцитом державного бюджету. За прогнозами, дефіцит кошторису складе близько 300 мільярдів гривень.
Цю різницю потрібно якось покривати, бо під кінець року може виникнути ситуація, коли держава не зможе покрити всі заплановані витрати. Тож Україна намагається залучити допомогу від західних партнерів й іншими можливими шляхами.
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